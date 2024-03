Gran Hermano 1: así ha sido el reencuentro de Ismael Beiro, Ania Iglesias y María José Galera tras 24 años

El 23 de abril del 2000, Mercedes Milá saludaba por primera vez a todos los espectadores desde el plató de Gran Hermano 1. Un programa que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Los habitantes de la casa más famosa y vigilada se convirtieron en grandes estrellas, como los recordados concursantes, Ismael Beiro, Ismael Beiro, Ania Iglesias y María José Galera, quienes han acudido al plató de ¡De Viernes! para contar cómo ha cambiado su vida desde entonces.

Aprovechando que este próximo mes de abril se cumplirán 24 años del inicio de la primera temporada del programa, Telecinco ha querido reunir a los concursantes más míticos de la primera edición que se celebró en Soto del Real en Madrid — partir de la siguiente tanda fue en Guadalix de la Sierra —. Galera, primera expulsada de 'GH 1', fue la primera invitada en entrar al plató, recordando emocionada lo que vivió antes de encerrarse en la casa: "Nadie sabíamos dónde íbamos, fue una experiencia inolvidable. Estoy orgullosa de haber sentido esas emociones y conocer a esa gente tan fantástica".

María José Galera rota de dolor al recordar, junto a su hija mayor, el capítulo más difícil de su vida

La sevillana hizo historia al ser el primer concursante eliminado en la historia del reality. En esta edición, además, no hubo repescas. El programa hizo un recordatorio tanto del paso de Galera por el concurso como su vida tras abandonar la casa, de cómo se convirtió en tertuliana de diferentes formatos de Telecinco, de su ruptura con Jorge Berrocal, así como de sus altibajos personales o el durísimo momento en el que perdió a su hija Estefanía en 2008. A pesar del duro golpe recibido, la sevillana, se armó de coraje, rehizo su vida, volvió a contraer matrimonio y se convirtió en madre de dos niñas Patricia, quien actualmente tiene 26 años, y Laura, de 19. Sin embargo cada vez que recuerda a “su pequeña” a María José se le rompe el alma.

Los verdaderos motivos por los que Mercedes Milá dejó 'Gran Hermano'

Pese a todo lo que vivió María José Galera en la televisión, ha hecho balance y ha reconocido en directo, que de haber sabido todo lo que le iba a ocurrir después de participar en Gran Hermano, no hubiera entrado en la casa nunca: "Como experiencia fue única, pero si me dicen 'vas a entrar en un concurso, a un programa de televisión, se te va a dilapidar' y no a ti, sino también el daño colateral que se le hizo a mi familia, me ponen es en una balanza y yo digo que no. Un 'no' rotundo con letras mayúsculas. No imaginé que me iban a hacer tanto daño, ni que mis hijas sufrir bullying en el instituto y mis padres no podían ni bajar a comprar una barra de pan".

'Gran Hermano' cumple 20 años: momentos y audiencias del 'reality' que cambió la televisión

Tras estas palabras explicó su relación con Jorge Berrocal y lo que le supuso: "Fue amor, me enamoré dentro de la casa. Nos enamoramos los dos. Fui la primera en decir que todo se magnificaba. Yo era soltera, él era gracioso y me hacía sentir bien y duró tres meses. Acabamos mal, fue una relación polémica, y fue difícil. No sé nada de Jorge. Espero que le vaya bonito y que esté bien".

La siguiente en entrar fue Ania Iglesias, quien en la actualidad trabaja como especialista en estética avanzada. La modelo vallisoletana se quedó a las puertas de ser la ganadora de la primera edición, quedando en segundo puesto. Según entró, se fundió en un cariñoso abrazo con la que fuera su compañera de edición tras confesar que llevaban muchos años sin verse. A pesar de los conflictos que vivió dentro de la casa, la concursante, al contrario que su compañera, confesó que sí que volvería a entrar: “Para mí, fue una experiencia fabulosa tanto dentro como fuera. Me ha dado muchas oportunidades. Lo he disfrutado muchísimo, aprendí también mucho”.

Ismael Beiro, así es su vida veinte años después de ganar la primera edición de 'Gran Hermano'

El último en asistir a la entrevista era el ganador de la primera edición, Ismael Beiro. Tras abrazarse los tres, la modelo recordó que hay “dos cosas” que no ha perdonado al ingeniero superior. “Una de ellas, que me ganara, y la otra que me cambió el tinte del pelo y aparecí morena. Eso tampoco”, dijo entre risas. Tras finalizar Gran Hermano, el gaditano continuó su paso por programas de televisión, como Expedición Imposible y Ven a cenar conmigo, pero también en cameos de series como Gym Tony. No obstante, se le perdió más la pista cuando sufrió un accidente de moto que le provocó un coma de 42 días, por lo que se vio obligado a dejar la televisión. De hecho, se presentó a las elecciones municipales de Cádiz en 2023.

Después de 15 años al frente de 'Gran Hermano', Mercedes Milá se despide entre lágrimas

Tras este instante en el que en el plató se respiraba la emoción de los concursantes, el programa quiso sorprenderles con un mensaje sorpresa de Mercedes Milá: "Tenéis a mis niños, fui tan feliz con ellos, ya lo saben ellos, tan contenta, que no me olvidaré jamás. Y bueno, al final fueron 15 años, que fueron muchos años. Os saludo a los tres que estáis en el plató de ¡De Viernes!. Os dejo un abrazo enorme, como el que os doy siempre que os veo y me encanta que recordéis a Gran Hermano, un programa que hizo feliz a tanta gente".

'Lo he pagado muy caro': Mercedes Milá y sus revelaciones sobre sus años en 'Gran Hermano'