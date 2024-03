Loreto Valverde ha sido abuela de su primer nieto

Loreto Valverde ha sido abuela a sus 57 años. La actriz, cantante y presentadora, que vivió una época de esplendor en la televisión de los años noventa junto a su hermana Marta, ha compartido su felicidad en redes sociales junto a una foto del recién nacido. "Michael Nyan es esta dulzura de bebé, mi primer nieto. Doy gracias al cielo y, por supuesto, a sus papis. Estoy pensando en comprarme un babero gigante porque no paro de babear con mi chiquitín", publicó. "Mi chiquitín está a gustito con su yaya y yo en la gloria", añadió.

El pequeño, que vino al mundo el 11 de marzo en Oporto, es hijo de Judith, la primogénita de la artista que tiene 23 años. La joven se ha convertido en mamá junto a su pareja, el futbolista brasileño Gustavo Assunção, de 22 años. El deportista, que juega en la demarcación de centrocampista para el F. C. Famalicão de la Primeira Liga, es hijo de Paulo Assunçã, exjugador del Oporto y del Atlético de Madrid.

Tras dar a luz, Judith, que compagina su pasión por el mundo de la interpretación con los estudios de Marketing, escribió: "Ya tenemos a nuestro bebé con nosotros y estamos flotando. Somos unos papis muy afortunados. Te amamos mucho".

Las fotos de Judith con su recién nacido en brazos han llenado de alegría a todos sus seres queridos. "Michael, mi pequeño amor, sabrás que tu llegada me ha hecho ser una yaya tan feliz. ¡Te quiero con toda mi alma! Gracias, hijos, por este regalo, no lo podíais haber hecho mejor", ha escrito Loreto. Marta Valverde, tía abuela del pequeño, ha comentado: "No puedo con la emoción y con las ganas de abrazar a nuestro pequeño miembro de la familia".

El productor musical Roberto Rodríguez, padre de Judith, se ha quedado sin palabras al conocer a su nieto. "Ya está aquí. Supersano, comilón desde el minuto uno y muy dormilón. Mi niña está bien y mi yerno y el resto de la familia hispano-brasileira babeando. Gracias a la vida por este momento", ha asegurado.

Loreto y Roberto se casaron el 3 de julio de 1999 y el 20 de noviembre de 2000 nació su hija Judith. Seis años después, su felicidad se completó con la llegada de Ruth. La artista era la viva imagen de la felicidad con sus niñas, sin embargo, convertirse en madre, no fue un camino fácil. "Puedo decir que he tenido mucha suerte en mi vida; sobre todo, en el ámbito personal, que es lo más importante. Tengo dos hijas sanas. Me ha costado mucho tenerlas, pues, como se sabe, perdí otros dos bebés antes de nacer. Pero tengo que decir que me siento muy feliz", aseguró en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2006.

El matrimonio comienza ahora una etapa muy emocionante como abuelos. Atrás quedan ya los duros momentos vividos en 2017, cuando a Loreto le diagnosticaron un tumor en la mama de grado 1. "No tuvieron que darme quimioterapia, solo radioterapia", contó en ABC.