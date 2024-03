Así es David, el sobrino de Michael Schumacher que sigue sus pasos en la Fórmula 1 y sale con una piloto

Lleva en los genes la velocidad, no solo por parte de su padre sino de su tío. David Schumacher tiene solo 22 años, pero siempre tuvo claro que lo suyo era el automovilismo. Desde 2013 su apellido ha estado ligado al misterio que envuelve el estado de salud de su tío Michael, que sufrió un grave accidente de esquí que le provocó una lesión cerebral, pero con la aparición de David al volante en 2017 ha vuelto a las noticias sobre este deporte. David es hijo de Ralf, hermano de Michael (siete veces campeón de Fórmula 1), que fue también piloto de Fórmula 1 desde 1997 hasta 2007. No es extraño por tanto que haya heredado la pasión por los coches al tener dos campeones en casa.

David se inició en las categorías inferiores en torno al año 2017 y participa en la Fórmula 3, donde actualmente ocupa las primeras posiciones del podium. Es hijo de Ralf y la exmodelo y también expiloto Cora Schumacher, que compitió en algunas carreras, pero que se dedicó luego a trabajos como maniquí y presentadora de televisión. Sus padres se separaron en 2015. A lo largo de estos últimos años el objetivo de David ha sido llegar a la Fórmula 1, aunque reconoce que es un camino muy difícil. Él ha comentado que no basta con triunfar pues se necesitan patrocinadores para escalar de categoría.

"Tras la Fórmula 3, mi plan era ir a la Fórmula 2. Buscamos patrocinadores pero no pudimos encontrar ninguno. O, mejor dicho, lo que encontramos era insuficiente para cubrir toda la temporada. Es una categoría demasiado cara, al menos dos millones de euros por temporada, y con un retorno mediático muy limitado. Así que casi no hay interés por parte de patrocinadores en estos campeonatos, donde se necesita tanto dinero. Nadie los mira" comentaba en 2022. En ese mismo año tuvo un accidente que le mantuvo alejado de la competición durante varios meses, una etapa en la que contó con el gran apoyo de su pareja.

Aunque es muy reservado en lo que se refiere a su vida privada, se sabe que sale desde 2018 con la piloto de automovilismo húngara Vivien Keszthelyi, de 23 años. Un vínculo más que refuerza su amor por el mundo del motor. Hace poco que la pareja comenzó una vida en común en Salzburgo, donde Vivien se mudó por amor. La pareja ha revelado a Bild que se conocieron "a través de un amigo en común". "Nos escribimos en Instagram hasta que nos encontramos en Viena. Mi padre no quería que yo fuera a Budapest. Y sus padres no querían que viniera a Salzburgo, así que quedamos en Viena" cuenta Vivien.

Dos apasionados del automovilismo

David asegura que conectaron desde el principio, tanto que no descarta una boda en el futuro. "Dejamos que nos pasen las cosas, sin prisa. Lo más importante es que nos tenemos el uno al otro", aclara David, a lo que Vivien apunta que "no tienen prisa". Comenta el piloto que su padre temió que la relación con Vivien le distrajera, una opinión que con el tiempo fue cambiando. "Ella me apoya mucho en el deporte del motor, me gusta tenerla a mi lado. Al principio a mi padre le preocupaba que pudiera perturbar mi concentración" comentó, añadiendo después que se llevan muy bien.

En el mismo medio, Ralf ya había comentado que al principio la relación le pareció un problema. "Crecí en una generación diferente en la que no era común competir cuando tu novia estaba allí" explicó para luego asegurar que con el tiempo se había dado cuenta de que se llevaban bien. "Encajan bien. Confío en que harán lo correcto". La joven pareja se apoya incondicionalmente como se pudo comprobar en unas declaraciones de David en 2021 en las que aseguraba que, dado que Vivien estaba aún empezando su carrera, la ayudaba a identificar sus errores y a mejorar. Sin duda los dos son unos grandes amantes del deporte como se puede ver en sus perfiles en los que aparecen practicando esquí, golf, equitación y por supuesto automovilismo.

El 29 de diciembre de 2013 la vida de Michael Schumacher cambió para siempre al sufrir una aparatosa caída mientras esquiaba en los Alpes franceses. Su cabeza golpeó una roca provocando una grave lesión cerebral que le mantuvo nueve meses ingresado en el hospital, seis de ellos, en estado de coma. Desde que fue dado de alta, poco se sabe del estado de salud del que fuera siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Su hermano Ralf lamentaba hace unos meses el percance que sucedió hace una década y que cambió la vida de la familia. "Echo de menos a mi Michael de entonces. La vida es a veces injusta. Michael había tenido suerte a menudo en su vida, pero entonces llegó este trágico accidente".