Las anécdotas más divertidas de Estopa en sus 25 años de carrera

Estopa, la banda pop más rumbera, cumple 25 años y para celebrarlo ha regalado a sus fans Estopía, un álbum con doce temas inéditos con el que conmemoran el importante aniversario. Para contar los detalles de este trabajo y revelar algunas de las anécdotas más divertidas y desconocidas de su carrera, los hermanos Muñoz se sentaron en El Hormiguero. Allí contaron que la portada de su disco, que está inspirada en el tríptico El jardín de las delicias de El Bosco, está hecha por su ilustrador de confianza y hablaron de la gira de conciertos que tienen planeada por diversas ciudades de España (desde mayo hasta septiembre). La última fecha que han añadido es el 18 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, precisamente el día en que salió a la venta su primer disco hace más de dos décadas.

Durante su conversación con Pablo Motos, los hermanos David y Jose recordaron algunas de las cómicas anécdotas que les han pasado con personas conocidas y también con las avalanchas de fans que a veces les reciben en los aeropuertos. Por ejemplo en una ocasión a su llegada a Santiago de Chile se encontraron con un grupo de apasionados seguidores que les esperaban. Su manager, que viajaba con ellos, en lugar de tratar de contener a las decenas de personas que gritaban enloquecidas o de ponerse frente a la banda, comenzó a retroceder agarrando su maleta, impresionado por la cantidad de gente que se había reunido. Un momento que provocó las carcajadas de todo el plató.

En este sentido David comentó que no lleva muy bien tantos viajes en avión y de hecho confesó una mala experiencia en una visita al Gran Cañón del Colorado. Tenían que coger una avioneta y luego un helicóptero para admirar las vistas. "Para ir hasta el Cañón había que coger una avionetilla que se movía mucho. A mí me entró de todo, me mareé, me desmayé, y cuando llegué me desperté y estaba en una camilla siendo atendido por un médico" dijo. "Estaba por debajo de las pulsaciones de Induráin en reposo" contó. Tanto le afectó que decidieron cancelar la visita y regresar a Las Vegas en furgoneta, un viaje de seis horas que tampoco le gustó demasiado.

La simpatía con la que los hermanos contaron estas experiencias desató las risas del público, igual que cuando contaron cómo conocieron a la actriz Sigourney Weaver, en la entrega de los Goya de este año. "Fuimos en plan fan y le dije Sigourney, me gustan todas tus películas y ella me respondió algo que no entendía… Menos mal que estaba Pedro Almodóvar al lado y nos hizo de traductor" contó David entre carcajadas. Las mismas que desataron al reconocer que al recibir el premio Ondas (han recogido dos en estos años) pensaban que les iban a regalar una moto Honda, pues creían que los galardones los organizaba la citada marca. Los Estopa hablaron además del éxito y de lo que consideran un triunfo a lo largo de estos años de trayectoria.

De nuevo con mucho humor aseguraron que para ellos el éxito se resume en no tener que madrugar. "No conozco a nadie que le mole el sonido del despertador" dijo David asegurando que considera un héroe a quien madruga. "Está sobrevalorado" opinó Jose. Los hermanos celebran entusiasmados este significativo aniversario que tiene encantados a sus fans, tanto que hace unos meses vendieron en tiempo récord, en apenas cinco minutos, más de 120.000 entradas para sus conciertos. "Nuestra madre se tuvo que tomar un Diazepam" contaron sobre aquel día.