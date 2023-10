Estopa cumple 24 años: conoce el lado personal de los hermanos Muñoz

Han pasado 24 años desde que dos hermanos de Cornellá, David, de 47 años, y José, de 45, revolucionaran el panorama musical con su primer disco. El dúo que se presentó al mundo con el nombre de Estopa, el mismo que escogieron para su álbum, fue precursor de un estilo en el que se mezcla la rumba catalana con pop y rock. Sus letras desenfadas, su buen humor, la cercanía con su público y un ritmo pegadizo han sido los ingredientes fundamentales para que la pareja se hiciera un hueco entre los grandes de la música. Cada 18 de octubre sus incondicionales celebran el día de la estopidad, una jornada que marca ese nacimiento musical y que a los hermanos les hace tanta gracia que la tienen anotada en sus calendarios.

“Hoy hace 24 años que la compañía BMG Ariola nos publicaba nuestro primer disco, y nuestra vida y la de nuestra familia daría un vuelco para siempre. Eran tiempos de cambio para nosotros. Hacía pocos años que habíamos dejado los estudios y ya nos enfrentábamos a un reto para el que nadie se puede sentir preparado del todo: lanzar un disco con canciones propias e iniciar una gira que nos iba a llevar por todo el mundo” cuentan en sus perfiles sociales. Aseguran que este recorrido ha sido un sueño hecho realidad. “Empezábamos un camino de grabaciones, conciertos, entrevistas, de conocer a gente increíble, y no sabíamos nada de lo que iba esta película. Íbamos dirigidos a todos los sitios con esa inocencia que te da la ignorancia. Pero lo que sí que teníamos era algo importantísimo: ganas de soñar y ningún miedo. Y si se torcía, pues nos íbamos a nuestro pueblo y aquí no ha pasado nada”.

Este mensaje finaliza con un agradecimiento a sus fans, que siempre les demuestran mucho cariño y sin los que no habría sido posible llegar hasta donde están. Desde estos inicios se han sucedido los discos, ocho en total, que les han convertido en dos imprescindibles del panorama español. Aquel primer álbum del que se cumplen más de dos décadas se publicó en 1999 y se convirtió rápido en uno de los más vendidos en España (superando los trabajos de Maná, Camela y Bon Jovi). Gracias a él ganaron además los premios Amigo y Ondas a mejor artista revelación. El último fue Fuego, publicado en 2019 tras un parón de tres años (desde 2016) con el que marcaron el veinte aniversario de sus comienzos. Los hermanos, que son naturales de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, pasaron su infancia en el barrio de Sant Ildefons donde sus padres, Pablo y Paula, regentaron un bar.

Seguramente nunca imaginaron hasta donde llegarían mientras trabajaban en la fábrica de Seat en Martorell, municipio de la provincia de Barcelona (Cataluña). En El libro de Estopa (publicado por Espasa y el que participa el periodista y crítico musical Jordi Bianciotto), hacen un recorrido por su vida, desde sus orígenes hasta alcanzar el éxito. La rumba siempre estuvo muy presente en sus vidas, tal y como se apunta, de ahí su estilo. El nombre fue una casualidad nacida de la expresión que utilizaba un compañero de la fábrica en la que trabajaban: “¡Dale estopa!” les decía. Debutaron en público en diciembre de 1996 como teloneros en una sala de Barcelona y su primera actuación fue en Viladecans, en la misma ciudad, llamado Bar Sense Nom (Bar sin nombre). Casualmente aparece citado en uno de sus temas más emblemáticos La raja de tu falda. Entre sus temas más conocidos están Pastillas de freno, Vino tinto, Demonios o El del medio de los Chichos.

Una discreta vida personal

Con respecto a su vida personal han sido bastante reservados. No comparten imágenes de sus parejas y sus hijos en sus perfiles, aunque en el citado libro de memorias sí dieron algunas pinceladas acerca de las dos mujeres que han estado a su lado desde que eran jóvenes. David cuenta cuándo comenzó su noviazgo con Mari Paz (no dice su apellido): "Yo con Mari Paz llevo desde el 92, con 16 años. A partir del 93 iba a verla a Madrid, a mi segundo barrio. Al principio, el papá no me dejaba, pero cuando me comenzó a dar permiso, cada 15 días iba yo a Madrid en Enatcar y cada 15 días venía ella a Barcelona". Jose cuenta algo parecido: "Mi relación con Paloma comenzó de un modo parecido, como un ligue del pueblo que fue a más. Comenzó en 1998 o 1999. Vivía en Badajoz capital e iba los veranos a Zarza Capilla, que era el pueblo de sus padres".

Ellas han estado a su lado durante todo este tiempo, de hecho gracias a la ayuda de Mari Paz la maqueta llegó a manos de las discográficas. David y Mari Paz se casaron en el año 2000 y tuvieron un hijo en 2007 al que pusieron por nombre David. Jose se casó con Paloma (su padre es el catedrático Pablo Muñoz, implicado en la creación del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en Extremadura) en 2010 en el ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Tienen un hijo que se llama Pablo nacido en 2012. "Creo que, si pensamos en cómo es nuestra vida ahora mismo, lo que más nos ha hecho cambiar de pensamiento es tener hijos" señala Jose en las páginas. Un punto en el que David coincide: "Es una de las grandes cosas que te pasan y te influyen en general. Yo he notado un cambio continuado en mi vida con la llegada de mi hijo, que me hizo ponerme en otro punto de vista".

Su espontaneidad les ha llevado a revelar además detalles de su vida como que la coletilla que lleva Jose es una especie de amuleto o que, debido a un problema de sudoración, el pequeño de los Muñoz se operó las axilas. David ha hablado además de su parálisis del sueño y de que ha tenido alguna que otra experiencia paranormal, haciendo referencia a Iker Jiménez, presentador de Cuarto milenio. "Veo mucho Cuarto Milenio y tengo parálisis del sueño. Sueño que me visita alguien pequeñito. Estaba dormido y de repente vi como una especie de ser como los que describe Iker, con la cara blanca y túnica negra. Vi eso, me tiré de la cama y me rajé el hombro. Me quería llevar pero no pudo, eran las 3:33 de la mañana", ha comentado.