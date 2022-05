El vídeo viral más divertido del momento: un chico canta un tema de Estopa ¡sin saber que están delante!

Loading the player...

La despedida de soltero de un joven llamado David dio un vuelco que probablemente él no esperaba. Se disponía a coger un vuelo desde Barcelona hasta Tenerife, pero sus amigos decidieron darle una sorpresa. Siguiendo sus indicaciones David, en pleno aeropuerto de El Prat y con un atuendo de lo más divertido, se puso a cantar de lo más entregado y con baile incluido el tema Tu Calorro, de Estopa, ante unos cuantos pasajeros... y los miembros del grupo. Como llevaba los ojos tapados, no podía imaginarse que estaba ante David y José Muñoz, quienes no pudieron contener la risa. Dale al play y no te lo pierdas.

