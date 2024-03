La última aparición pública de Scott Disick hace saltar las alarmas sobre su estado de salud

Preocupación por el estado de salud de Scott Disick. El actor estadounidense, de 40 años, ha sido fotografiado junto a un nutrido grupo de amigos en la noche del lunes 17 de marzo saliendo del restaurante Cath Steak de Los Ángeles con un aspecto bastante desmejorado. Entre sus fans ha llamado poderosamente la atención la gran pérdida de peso que ha experimentado el también modelo en poco tiempo, algo que se acentuaba más porque iba vestido con ropas anchas, así como sus marcadas ojeras.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el maniquí presenta un destacado cambio físico de este tipo. En agosto de 2022, Scott Disick tuvo un gran susto mientras conducía su Lamborghini, el cual estrelló, en las inmediaciones de su casa en la localidad californiana de Calabasas. Este accidente le produjo una herida en la cabeza y serios dolores en la espalda que le llevaron a ganar bastantes kilos, tal y como él mismo relató en la última temporada del reality show Keeping Up With The Kardashians.

De la misma manera, el intérprete ha sufrido problemas de adicción que llevaron a estar ingresado en un centro de rehabilitación en 2020. Este alborotado ritmo de vida, sumado a varias infidelidades, hizo que Kourtney Kardashian pusiese punto final a su matrimonio con Scott en 2015 tras casi diez años juntos y tres hijos en común: Mason, Penélope y Reign, de 13, 10 y 8 años respectivamente. Sin embargo, para asegurar el bienestar y felicidad de los niños, siguen manteniendo una estrecha y cordial relación.

Después de este divorcio, Scott Disick ha tenido sonados romances con varias celebrities. Posiblemente, el más mediático de ellos fue el que protagonizó junto a Sophie Richie, it girl e hija de Lionel Richie. Precisamente, el cantante demostró su descontento con este idilio públicamente, tanto por el controvertido pasado del actor como por la diferencia de edad que separaba a la pareja, 15 años. Finalmente, acabaron rompieron en mayo de 2020 tras tres años de noviazgo.

En 2022, también se le vinculó sentimentalmente con la modelo Hana Cross, ex de Brooklyn Beckham; y con Rebecca Donaldson, actual pareja de Carlos Sainz Jr. Su historia de amor más reciente ha sido con Chloe Bartoli, sin embargo, tal y como apunta el diario británico Daily Mail, podría haber un distanciamiento entre ellos porque a principios de la semana pasada se vio a Scott salir de la casa que compartía con su chica con una maleta y otro neceser con enseres personales.

