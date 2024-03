Beatriz Espejel comparte los momentos más emotivos del nacimiento de su hija Claudia

Loading the player...

Beatriz Espejel y Koke Resurrección acaban de ampliar la familia. Su pequeña Claudia vino al mundo el pasado 5 de marzo, tal y como ellos mismos anunciaron con mucha ilusión. La niña no solo ha convertido a la empresaria y el futbolista en padres por segunda vez, sino que también ha hecho hermano mayor a Leo, de cuatro años, quien estaba emocionadísimo en el momento de conocer al bebé. Ahora, Beatriz ha compartido con sus seguidores algunos momentos de la llegada de Claudia, desde los momentos previos a su nacimiento hasta unas tiernas imágenes abrazando a la recién nacida en la cama del hospital. La empresaria ha contado a sus seguidores que apenas ha podido dormir, pero, aun así, no pueden estar más contentos. Dale al play y no te lo pierdas.

