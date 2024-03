El hijo de Gina Lollobrigida recuerda cómo el asistente de su madre le alejó de ella

Hace un año que el mundo perdió a una de la actrices míticas y más recordadas del cine. Gina Lollobrigida falleció el 16 de enero de 2023 a los 95 años, dejando tras de sí un legado de películas incomparable, pero también un enfrentamiento abierto entre su hijo Milko Skofic y su exasistente Andrea Piazzolla. Este último fue condenado el pasado noviembre a tres años de prisión por expoliar el patrimonio de la actriz hasta su muerte, aunque la Fiscalía pedía una pena mayor. Ahora, mientras se resuelve el recurso presentado en este caso por el propio Piazzolla (que de momento no ha entrado en prisión), el hijo de la intérprete ha recordado los difíciles años que precedieron a la muerte de su madre y cómo la aparición del asistente en la vida de la actriz la alejó de él.

"Al principio pensé que estaba haciendo el ridículo por sospechar de él. Parece adorar a mi madre y la está ayudando con las cosas. Quizá sea simplemente un buen samaritano" reconoce que pensó. Milko declara en el Daily Mail que "ella se creía todo lo que él decía" y que Piazzolla le ponía problemas para ver a la artista. "Vivía cerca de mi madre por si ella me necesitara. Mi hijo solía ir allí todos los días y yo la veía cuando no estaba fuera por trabajo, pero de repente ya no podíamos. Cuando la llamé para preguntarle qué diablos estaba pasando, ella inventaba todo tipo de excusas o, cuando la llamaba, él cogía el teléfono y me decía que la llamara más tarde. Ahora sé que la estaba aislando de nosotros".

Con nostalgia y tristeza, Milko revela cómo era el carácter y la personalidad de su madre. "Siempre había sido tan independiente y decidida que la veía como la fuerza impulsora y realmente no la enfadabas si podías evitarlo". Echando la vista atrás y repasando su relación Milko asegura que querría haber estado más unido a ella. "Ahora desearía haber estado más presente" dice, pues fue precisamente ese distanciamiento el que provocó que no fuera consciente de la situación en la que estaban las cuentas de su madre. "No fue hasta que vimos los libros bancarios de su cuenta en Montecarlo como parte de la investigación, cuando me di cuenta de que este tipo la había estafado por completo" explica.

Una fundación en su nombre para nuevos talentos

Cuenta que durante un año, Piazzolla sacaba dinero con la tarjeta de crédito de la artista a horas poco habituales. "Siete días a la semana, durante un año, cogía la tarjeta de crédito de su empresa a las 3 de la madrugada o a una hora loca como esa y sacaba 1.500 euros" detalla Milko. El testamento de su madre se repartió a partes iguales entre el asistente y él, dejándole además a Piazzolla los derechos de sus películas. Milko no sabe todavía si va a impugnar las últimas voluntades de su madre, pues comenta que quizá espere a la resolución del proceso contra él. "Una de las últimas cosas que me dijo fue 'hice todo mal'" cuenta Milko sobre la artista. Explica además que su madre estaba muy emocionada en sus últimos días pues madre e hijo no se habían visto en mucho tiempo. Dedica unas últimas duras palabras a Piazzolla: "Ese cobarde le quitó todo y, de repente, cuando vio que ella no estaba consciente, el día antes de morir, se fue y no volvió".

Para que no se olvide el inmenso legado que dejó Gina, su hijo está trabajando en la creación de una fundación para apoyar a los artistas que inician su carrera. "Estoy creando una fundación en su nombre para apoyar a jóvenes talentos en los diversos campos artísticos que ella amaba. Lo más triste sería que una persona como mi madre -alguien que ha dado tanto a Italia en cuanto a nuestra imagen en el mundo- muriera y al final lo único que la gente recordara fuera esto. Mi madre era mucho más que eso".

La Fiscalía llevaba en 2020 el caso contra Piazzolla al juzgado después de recibir los resultados de una investigación iniciada por la denuncia del único hijo y el nieto de la actriz, Milko y Dimitri Solfic, y por su exmarido, el empresario español Javier Rigau. Piazzolla estaba acusado del delito de "aprovecharse de una persona incapacitada", que está penado con entre dos y seis años de cárcel a quien "se procure a sí o a otros un beneficio abusando de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o abuse del estado de enfermedad o deficiencia psíquica de una persona". Los investigadores consideraban que el asistente estaba expoliando el inmenso patrimonio que tiene la italiana "aprovechando su estado de debilidad psíquica" y aislándola de sus allegados. La sentencia le condenó a tres años de prisión y a entregar de manera inmediata 450.000 euros a la familia de la actriz. Los abogados de los demandantes cifraron en 10 millones de euros el dinero que se habría llevado Piazzolla, que se habría apropiado además de más de 350 bienes de la actriz (puestos a la venta en casas de subastas).