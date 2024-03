La foto de Paul McCartney y la hija de Michael Jackson que está dando la vuelta al mundo: se cierra una herida histórica

Michael Jackson y Paul McCartney son dos de las estrellas más grandes que ha dado nunca la música. Auténticos iconos que triunfaron en todo el mundo por separado, pero que también lo hicieron juntos arrasando en las listas musicales de los ochenta (con temas como The Girl Is Mine o Say Say Say). Forjaron una bonita amistad que, sin embargo, se rompió en mil pedazos después de un movimiento empresarial que el ex Beattle consideró como una verdadera traición por parte de su colega. Hoy, para muchos, aquella herida histórica ha quedado en parte cerrada.

Ocurría este lunes durante la Semana de la Moda de París, donde el cantante y compositor británico de 81 años se inmortalizaba en el 'front row' junto a la hija del recordado y mítico intérprete de Thriller. Una foto de enorme carga simbólica que está dando la vuelta al mundo, puesto que los más mitómanos la interpretan como una especie de reconciliación que ha tardado décadas en llegar.

Paris Jackson, encarnando el espíritu de su padre, "firmaba la ansiada paz" con Paul al compartir este encuentro y momento único que supera viejas rencillas enquistadas desde hace nada menos que 40 años. Lejos queda ya aquella polémica batalla que los dos legendarios artistas mantuvieron por los derechos de autor de sus canciones, conflicto que data de 1985. Fue cando Michael decidió adquirir por su cuenta en 1985 el catálogo de los Beatles, adueñándose así de los temas que había compuesto su amigo.

Nada que el tiempo no cure, pensarán algunos, por lo que esa comentadísima escena de Paris y Paul que se ha vivido en la capital francesa provocaba a su vez gran satisfacción entre los millones de fans del llamado 'rey del pop' y del compositor inglés. Desafortunadamente, ellos dos nunca pudieron escenificar esa entente cordial debido a la muerte prematura del primero en 2009, así que más vale tarde que nunca y aunque sea personificado en la figura de la joven modelo de 25 años.

La Fashion Week parisina nos dejaba también otros instantes muy destacables en esta jornada, como era el hecho de ver la reunión de dos componentes de los Beattles -los que aún viven-, ya que allí también se encontraba el carismático Ringo Starr. El que fuera batería de la banda de Liverpool acompañaba al que considera su hermano a ver el desfile de Stella McCartney, hija de Paul. Todo en familia, por lo tanto, disfrutando de la pasarela en compañía de sus respectivas mujeres: Nancy Shevell y Barbara Bach.

Por último, en cuanto a la nueva colección para el otoño-invierno 2024/25 que ha presentado la prestigiosa diseñadora británica, esta se mantiene fiel a sus principios de una moda eco-responsable y hacía un llamamiento al "despertar" de la industria para proteger el medio ambiente. Así, comenzaba su espectáculo con un mensaje de la 'Madre Tierra' para concienciar, como parte de un evento que congregaba allí también a conocidos rostros como Bar Refaeli, Lila Moss o Ashley Graham.

