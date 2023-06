Cómo es actualmente la vida de los dos Beatles que quedan y el disco que preparan con inteligencia artificial

Ha pasado más de medio siglo desde que Los Beatles decidieron separarse y ahora están de vuelta. El grupo de rock británico compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fue un auténtico fenómeno musical y social en la década de los 60, y aunque no estuvieron ni siquiera una década juntos, las cifras que cosecharon en ese tiempo fueron suficientes para convertirlos en leyenda. Los temas que sacaron son eternos y su legado está a punto de crecer con un disco para el que suman un nuevo integrante: la inteligencia artificial.

Ha sido McCartney quien ha explicado en BBC Radio que Ringo y él (los dos integrantes del grupo que siguen viviendo) acaban de terminar de grabar "el disco final de los Beatles", que se lanzará este 2023. Gracias al avance que ha supuesto la inteligencia artificial, han podido incluir la voz de su amigo Lennon, que fue asesinado en 1980, a las puertas del apartamento de Nueva York en el que vivía con Yoko Ono. A través de una maqueta de John, pudieron coger su voz y "luego pudimos mezclar el disco, como se hace normalmente".

Paul McCartney, Caballero del Imperio Británico, no ha querido revelar más datos de este emocionante proyecto ni del proceso, pero todo apunta a que han conseguido la voz de su amigo John Lennon del tema Now and then, un tema que grabó antes de fallecer y que Yoko Ono le entregó en una cinta. Cabe recordar que el grupo intentó incluir este tema en 1995 en el documental Anthology, pero descartaron la idea porque George Harrison, que falleció en 2001, consideró que el sonido no era bueno.

¿Cómo es ahora la vida de Los Beatles?

El batería del grupo, Ringo Starr, sigue volcado en el mundo de la música, por el que se sintió atraído siendo un niño. Cuando era pequeño estuvo ingresado por una peritonitis y en el hospital comenzó a tocar el tambor para después, ya dado de alta, probar con una batería que le regalaron. Tras la disolución de Los Beatles, a los que se incorporó previo paso por Rory Storm & The Hurricanes, inició una carrera en solitario que se extiende hasta nuestros días y continúa haciendo giras a sus casi 83 años. Richard Starkey, como se llama en realidad, forma parte de All-Starr Band. Se trata de una curiosa formación rockera en la que su puesto es fijo pero el de sus compañeros es rotativo y van cambiando. Al margen de sus compromisos profesionales, está volcado en apoyar causas solidarias y sociales.

El artista de Liverpool es padre de Zak, Lee y Jason Starkey, los tres nacidos durante su primer matrimonio con Maureen Starkey, con la que estuvo una década, desde 1965 a 1975. Tras su separación mantuvo un romance con la modelo Nancy Lee Andrews y poco después dio el "sí, quiero" a Barbara Bach. Se conocieron durante el rodaje de El cavernícola y después de sufrir un accidente de coche juntos, Ringo pensó que era una señal y le pidió matrimonio. Llevan juntos más de cuatro décadas y la considera el amor de su vida.

Además, Starr sigue manteniendo una estrecha relación con Paul McCartney, al que considera como parte de la familia, al igual que a sus desaparecidos compañeros de Los Beatles. "Somos amigos íntimos. Somos hermanos y para mí fue genial, porque soy hijo único y de repente tenía tres hermanos a los que podía querer, en los que podía confiar, a los que podía ayudar. Fue un gran momento para mí", aseguraba en la televisión británica.

La música también ha continuado para Paul McCartney, quien era fan de Elvis Presley y lleva el talento en el ADN puesto que su padre era pianista, tenía este instrumento en casa y animaba a sus hijos a probarlo. Tras esta primera toma de contacto llegaron la trompeta, la guitarra y su primer grupo, The Quarrymen, en el que estaba con Lennon. Con Los Beatles su popularidad se hizo internacional y tras disolverse la banda siguió triunfando en solitario con una carrera que sigue sumando capítulos en la actualidad. No en vano, 43 de sus canciones han vendido más de un millón de copias, tiene más de 60 discos de oro, y las ventas de sus discos sencillos y álbumes ronda los cien millones de copias.

Personalmente su vida ha estado marcada por una gran historia de amor, la que protagonizó con la fotógrafa Linda Eastman, a la que conoció tras romper con Jane Asher. En 1969 contrajeron matrimonio, dos años después de verse por primera vez en un concierto en el que estaba también la entonces pareja de Romina Power, que posteriormente se casó con Al Bano. De esa unión nacieron Mary, Stella y James. Además, el cantante adoptó a la primogénita de su esposa, Heather. Estuvieron juntos hasta el fallecimiento de Linda en 1998. Cuatro años después de esta dolorosa pérdida, rehízo su vida con la modelo Heather Mills, con la que tuvo a su pequeña Beatrice Milly. Esa relación acabó en 2006 y en 2011 volvió a pronunciar el "sí, quiero", esta vez a la empresaria Nancy Shevell, a la que saca 17 años.

