Todos los detalles del fichaje bomba de 'El Desafío': 'Victoria pide peligro y Genoveva es bestial'

El fichaje de Victoria de Marichalar y Genoveva Casanova como concursantes de El Desafío ha provocado una enorme expectación. Tras publicarse la primera imagen de ambas con el resto de participantes, ahora conocemos todos los detalles de su contratación. Ha sido Pablo Motos, en El Hormiguero, el encargado de compartir todos los secretos de esta bomba televisiva. "Una de las noticias de la semana... lo digo porque nos han perseguido paparazzi... hemos fichado para El Desafío a Victoria de Marichalar y Genoveva Casanova y se ha liado la mundial... de repente el miércoles estaba comiendo en un restaurante con unos amigos y cuando salgo había paparazzi... Jorge Salvador cuando se fue a su casa también había paparazzi... ", comenzó diciendo.

Cabe recordar que Motos es, junto a Jorge Salvador, dueño de la productora 7yAcción, encargada de producir El Desafío. Los dos han trabajado muy duro para conseguir el sí de Victoria y Genoveva. "¿Cuánto hace de estos fichajes?", le preguntó Motos a su socio. "Lo de Genoveva es de hace casi un año. La verdad es que estuvimos la temporada anterior hablando con ella y cerramos ya para esta. Lleva un año cerrado", desveló.

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo y madre de sus dos hijos, los mellizos Luis y Amina, ya se ha incorporado al equipo y está disfrutando al máximo de la experiencia. "Hace una semana que ya está entrenando con nosotros. Es bestial, viene con una sonrisa a plató que da gusto verla y hoy hemos hecho un ensayo que todo el público, los que estábamos allí, estábamos sufriendo de lo difícil que era la prueba y ella sin perder la sonrisa en ningún momento. Es espectacular", afirmó Salvador entusiasmado.

Nuria Roca, colaboradora de la tertulia de El Hormiguero, quiso saber cómo habían conseguido mantener en secreto la participación de Genoveva. "Es que no lo hemos dicho ni al propio equipo... O sea, hemos ido preparando toda la edición y solo dos personas del equipo sabían que estaba Genoveva y la llamábamos Miss X, teníamos las pruebas asignadas y el equipo nos odiaba porque no sabía quién era esa persona y no lo dijimos hasta el martes", explicó Salvador.

Juan del Val, por su parte, fue más allá y preguntó si les había costado mucho "esfuerzo y dinero" fichar a Genoveva y Victoria. "No, te he de decir que no", respondió Salvador. El fichaje de la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía ha sido más reciente que el de la empresaria mexicana, aunque Motos y Salvador llevaban un tiempo detrás de ella. "Llevamos más de un año con esto, porque estuvo a punto, a punto el año de salir, pero en el último momento no salió", explicó Motos. "Pero ya hace muchos meses que cerramos con ella", puntualizó Salvador.

Si Genoveva ha sido todo un descubrimiento para Salvador, Victoria no se ha quedado atrás. "Lleva un mes entrenando, haciendo pruebas espectaculares, pidiéndome hacer pruebas que ella ve en el programa y que no pensábamos dárselas porque alguna es arriesgada, y ella es tan valiente que las está pidiendo", contó. "¿Pide peligro?", preguntó Motos. "Pide peligro", afirmó con rotundidad Salvador. Además, declaró que la sobrina de don Felipe y doña Letizia llega al estudio sola y conduciendo su propio coche. "No viene con nadie especial y su actitud es extraordinaria, será una gran edición", manifestó.