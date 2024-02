Adam Sandler cuenta cómo es trabajar con sus hijas adolescentes: Sadie, de 17, y Sunny, de 15 El actor estrena 'The Spaceman' en Netflix

Adam Sandler se encuentra en un momento profesional de lo más dulce. El actor estadounidense, de 57 años, acaba de estrenar The Spaceman, una película en la que sus dos hijas adolescentes: Sadie (17) y Sunny (15) forman parte del elenco. Durante la presentación que se ha celebrado este lunes 26 de febrero en el Teatro Egipcio de Los Ángeles (California), el intérprete ha explicado, haciendo gala de su característico sentido del humor, cómo ha sido la experiencia de trabajar junto a las jóvenes. “Van a lo suyo, siguen sin hablarme. Lo hacen lo mejor que pueden, pero hacen su vida. Yo estoy a su lado diciéndoles lo mucho que las quiero”.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Sadie y Sunny aparecen en la gran pantalla con su progenitor. La primogénita del actor, nacida el 6 de mayo de 2006, tenía tan solo dos años cuando acaparó la atención de los espectadores en Zohan: Licencia para peinar. Ese mismo 2008, también hizo un cameo en Más allá de los sueños. Sunny, por su parte, llegó al mundo el 2 de noviembre de 2008. En 2010, dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación en la comedia Niños grandes. Además, en 2023, ambas tuvieron un papel protagonista en Ni de coña estás invitado a mi bat mitzva.

No cabe duda de que Sadie y Sunny se están labrando un nombre propio en la industria cinematográfica a base de esfuerzo y talento, porque, además de actuar como su padre, también son excelentes cantantes. Buena muestra de ello es que la benjamina de la casa se ganó el beneplácito del público con su soberbia interpretación del tema A Million Dreams de El gran showman en junio de 2019.

Una historia de amor de cuento de hadas

Las prometedoras artistas son fruto de la relación de Adam Sandler con su pareja de toda la vida, la también actriz y modelo Jackie Titone. La pareja se conoció en el rodaje de Big Daddy y el flechazo fue inmediato. Tras cuatro años de noviazgo, pasaron por el altar en junio de 2003 en una ceremonia al aire libre en Malibú (California). Un enlace al que acudieron numerosas celebrities como Jack Nicholson, Winona Ryder y Dustin Hoffman. Desde entonces, son inseparables formando un bonito hogar y también siendo socios en lo laboral, ya que han trabajado codo con codo en títulos tan exitosos como Sígueme el rollo, Misterio a bordo y Sandy Wexler.

Todo sobre The Spaceman

The Spaceman, que estará disponible a partir del viernes 29 de febrero en la plataforma de streaming Netflix, está basada en el libro Spaceman of Bohemia de Jaroslav Kalfar. Un drama con tintes de ficción que cuenta la historia de Jakub Proch, un hombre criado por sus abuelos en la campiña checa después de haber sido abandonado por sus padres. La vida de este científico da un giro de 180 grados cuando intenta convertirse en el primer astronauta de la República Checa. Un proyecto que está cosechando críticas muy positivas y en el que también aparecen Carey Mulligan (Maestro) y Paul Dano (The Batman).