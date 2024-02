¿Ha plagiado la BBC ‘El Ministerio del Tiempo’? Todas las claves sobre esta polémica 'coincidencia' Esta no es la primera vez que la serie española tiene que hacer frente a un problema de este tipo

La nueva serie de la BBC no se ha estrenado todavía, pero ha traído consigo mucha polémica. Se trata de The Ministry of Time, una ficción basada en los libros homónimos de Kaliane Bradley que cuentan la historia de un departamento secreto creado por el Gobierno británico para que diferentes personajes históricos hagan experimentos que puedan probar la viabilidad de los viajes en el tiempo. ¿Te suena el título y la sipnosis? Sí, es prácticamente igual que El Ministerio del Tiempo, una producción de RTVE en colaboración con Onza que llegó a la pequeña pantalla de nuestro país en 2015.

Los fans no han tardado en señalar las similitudes entre ambos proyectos. Ante el revuelo ocasionado, el ente público ha decidido emitir un comunicado en sus perfiles sociales en el que han asegurado que eran completamente ajenos a este trabajo y tomarán las medidas necesarias para proteger sus derechos de autor. “Ni RTVE ni la productora de El Ministerio del Tiempo han otorgado ninguna licencia a BBC ni a las productoras para su adaptación. RTVE solicitará explicaciones a BBC sobre el anuncio que realizó sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses”.

Javier Olivares, uno de los creadores de la serie, también ha expresado su gran descontento tras lo sucedido. “Dudo que, por lo menos, un solo profesional de la BBC no supiera de la existencia de El Ministerio del Tiempo”. Además, ha subrayado que su idea ha estado disponible en distintas plataformas de streaming internacionales como Netflix y HBO, e, incluso, se ha llegado a emitir en China.

La BBC, por su parte, niega cualquier acusación de plagio. “La adaptación de la BBC de la próxima novela debut de Kaliane Bradley tiene partes de romance, ciencia ficción y thriller, se centra en expatriados de la historia que se adaptan a la vida en el Reino Unido actual, en un romance entre una mujer del siglo XXI y Grahan Gore, explorador del Ártico en el XIX”, ha explicado un portavoz de la cadena inglesa a El Confidencial.

De la misma manera, el ya citado medio de comunicación ha podido hablar con la escritora, que ha defendido la originalidad de su libro, que saldrá a la venta el próximo 7 de mayo. “Nunca he visto la serie de Televisión Española y los títulos idénticos son una desafortunada coincidencia”.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que El Ministerio del Tiempo se ve en esta desagradable situación. En el año 2016, la productora Onza tuvo que interponer una demanda a la NBC por Timeless. Tras un juicio, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico. La gran diferencia en aquel entonces era que la empresa española tenía pruebas de que los estadounidenses eran conocedores de su trabajo porque había habido negociaciones previas, intercambios de emails, e, incluso, se les había enviado algunos episodios traducidos al inglés.

