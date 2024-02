Teresa Riott pone a prueba los trucos de belleza más virales del momento

Loading the player...

Te hemos hablado en numerosas ocasiones de cómo sumarte a esos trucos de belleza que se hacen virales gracias a la difusión en redes de las expertas en la materia. Desde las claves con las que conseguir unas pestañas XL hasta los mejores consejos para sucumbir al clean look que adora la generación Z: no cabe duda de que, si buceas en internet, encuentras tips -a cuál más sorprendente- para todo tipo de tendencias. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y la realidad es que, a veces, estos trucos no terminan de funcionar. Por eso, nos hemos propuesto probarlos para contarte la realidad tras tres de los más populares del momento en cuestiones de maquillaje. Lo hacemos de la mano de la actriz Teresa Riott, protagonista de la exitosa serie Valeria, que estrena hoy la segunda temporada de El Inmortal. ¡Dale al play!

Vídeo: Elena Andrés. Peluquería y maquillaje: María Nebrera. Estilismo: Pilar Lara.

