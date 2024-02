Ana Blanco se jubila a los 63 años

Ana Blanco, uno de los rostros más emblemáticos de los informativos de RTVE, se despedirá este sábado, 24 de febrero, de los espectadores. Ese día presentará Informe Semanal por última vez. Después de más de tres décadas en la televisión pública, la comunicadora ha decidido acogerse a la jubilación anticipada, que se hará efectiva el 29 de marzo.

Blanco nació en Bilbao en 1961, estudió Pedagogía y llegó al mundo del periodismo por casualidad, gracias a una amiga que trabajaba en la radio. Sus primeros pasos fueron en las ondas bilbaínas, pero rápidamente dio el salto a Madrid y, tras un breve periodo de tiempo en Telemadrid, en 1990 fichó por TVE, convirtiéndose en uno de los rostros más familiares de la cadena, junto a Jordi Hurtado.

Con el rigor y la profesionalidad como principales señas de identidad, Blanco ha presentado el telediario durante más de 30 años en casi todas sus franjas horarias, y ha participado en muchos de los programas especiales de TVE, así como en debates e informativos de las numerosas convocatorias electorales. Su caso, según ha dicho en varias ocasiones, es la prueba de que los informativos públicos pueden ser ajenos al Gobierno del momento.

Desde el pasado mes de septiembre, ha estado al frente del veterano Informe Semanal, espacio que ya presentó entre 2007 y 2009. Además, condujo la serie documental Todo cambia, que analizó el pasado, presente y futuro de la sociedad española.

A lo largo de su trayectoria profesional ha recibido premios como la Antena de Oro, el Premio ATV a la Mejor Comunicadora de informativos, el Premio Ondas como Mejor presentadora, el Micrófono de Oro, el Premio a la Trayectoria Jesús Hermida y la insignia de Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la Embajada de Francia en España.

El lado más personal de Ana Blanco

Muy discreta con su vida privada, tan solo ha trascendido que está casada con el periodista y abogado, Juan Carlos Bolland, y que no tiene hijos. En una entrevista concedida a El periódico de Aragón en 2005, explicó por qué no había sido madre. "Estoy demasiada dedicada a atender a todos los de los demás, estoy demasiado ocupada", declaró. En esta publicación también explicó que fuera de las cámaras se ríe mucho, y que en su trabajo ha de ponerse seria porque lo que ella piense o sienta no le importa a nadie. Además, contó cómo llevaba la popularidad. "Lo llevo bien, porque por lo general la gente es muy respetuosa. Curiosamente, me suelen preguntar por el pelo. Algunos piensan que llevo peluca".