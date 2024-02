Así ha sido la discreta despedida de Ana Blanco de TVE, conoce el lado más personal de la periodista

Ana Blanco, a los 63 años, ha abandonado la que ha sido su casa durante más de tres décadas: la televisión. La periodista se ha convertido en uno de los rostros más emblemáticos de RTVE, pero su trayectoria en la pequeña pantalla ha llegado a su fin. Este sábado 24 de febrero, la presentadora ha dicho adiós a todos los espectadores al frente de su último programa, Informe Semanal, y ha confirmado que se ha acogido a la jubilación anticipada, la cual se hará efectiva el próximo 28 de marzo. Haciendo gala de su hermetismo ante las cámaras, así ha sido la discreta despedida de Ana Blanco.

"Por mi parte, esto ha sido todo, muchas gracias por vuestra confianza y vuestra compañía durante todo este tiempo. Adiós y muy buenas noches", han sido las palabras elegidas por Ana para poner el broche final a su último programa. Antes de este momento, Blanco tuvo la ocasión de despedirse de sus compañeros de la cadena, un gesto que Televisión Española compartió en sus redes sociales. La despedida de Ana ocurrió entre aplausos y lágrimas, reflejando el afecto y el respeto que había ganado a lo largo de los años. La periodista, reconocida por ser muy reservada de su intimidad, ha optado por no conceder entrevistas después de su despedida, manifestando su deseo de tener un merecido descanso y pasar tiempo con su familia, sin buscar más atención mediática.

De este modo, la presentadora abandona RTVE, su casa desde 1990. A lo largo de su carrera en la cadena pública, Ana se ha consolidado como una figura fundamental, sobre todo en los Informativos, antes de asumir en 2022 el rol de presentadora en Informe Semanal. Este programa, que conmemora su cincuenta aniversario en 2024, ha sido un pilar en la programación de la cadena, con Blanco al frente durante sus últimos dos años.

El lado más personal de Ana Blanco:

La comunicadora es natural de Portugalete (Vizcaya) y nació en el seno de una familia de modestos recursos. Con un padre trabajador y una madre dedicada al hogar, no tenía una vocación definida. Sin embargo, la elección de sus dos hermanos de estudiar periodismo la inspiró a adentrarse en el mundo de los medios de comunicación.

A pesar de que siempre ha mantenido su vida privada al margen de los focos, son muchos los detalles que se conocen de su lado más personal. Ana Blanco está casada con el periodista y abogado Juan Carlos Bolland, socio director y cofundador de Comco, una compañía de comunicación. Tal y como ha declarado la presentadora en más de una ocasión, ambos disfrutan de su amor día a día, pero no tienen hijos, puesto que en sus vidas se han dedicado a otras cuestiones en lugar de hacer crecer su familia. “He aceptado que despierto curiosidad en la gente, aunque aún me da cierta vergüenza que vengan a comprobar que tengo piernas y no soy un muñeco que cuenta noticias. Procuro pensar que no me conocen. Lo llevo bien, porque por lo general la gente es muy respetuosa", declaraba en una entrevista a El Periodico de Aragón sobre su vida.

En los meses de verano, cuando no está trabajando, suele viajar al norte para pasar tiempo con su familia y disfrutar del mar. Durante las vacaciones, tiene una regla estricta que sigue al pie de la letra: desconectarse completamente de la información, lo que significa que no lee periódicos ni enciende la televisión. Aprovecha estos momentos para leer y jugar al golf, una de sus grandes pasiones. Ahora, tras su jubilación, ya no va a tener la complicada tarea de organizar su agenda, para lograr sacar tiempo libre.