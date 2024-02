Olivia, la hija de Blanca Fernández Ochoa, recuerda a su madre, que falleció hace cinco años

En febrero de 1992 el deporte español sumó un hito con la medalla de bronce que Blanca Fernández Ochoa ganó en la disciplina de slalom durante los Juegos Olímpicos de Albertville (Francia). Un logro que la convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica. Treinta y dos años después de esa hazaña con la que emocionó a todo el país, su hija Olivia Fresneda (25) ha recuperado las imágenes de aquella jornada histórica y ha escrito un emotivo texto acerca de los sentimientos que la invaden a punto de cumplirse cinco años de la muerte de la inolvidable esquiadora.

"Creo que hace mucho que no hablo de ti mami. Y creo sinceramente que ha sido porque no hay palabras suficientes para expresar todo lo que sentía y siento por ti. Veo este vídeo y no puedo hacer otra cosa que llorar por el orgullo que siento como hija. Creo que eres una persona excepcional, única e inigualable. Hoy justamente ganaste tu medalla, como tú decías, un trozo de metal insignificante, pero en el fondo sabemos que es probablemente una de las cosas más grandes que he visto jamás", ha comenzado a decir la joven, nacida del segundo matrimonio de Blanca, el que mantuvo con David Fresneda.

"Hoy justamente he abierto algo que tenía escondidos dentro: el dolor y la tristeza. Son sentimientos que no suelen gustar mucho pero hay que dejarlos estar y que se calmen, se lo merecen después de tanto tiempo. Cada vez que miro cualquier foto o vídeo tuyo solo me hace pensar en la suerte que he tenido por todo lo que nos diste y nos sigues dando. Te quiero siempre, te pienso siempre y siempre estás presente en todo momento", ha indicado Olivia, acompañando sus letras de imágenes pertenecientes a su álbum familiar.

Olivia ha explicado que su mascota ha fallecido justo en el aniversario del logro olímpico de su madre. "Choquito ya no está, se ha ido justo hoy contigo para disfrutar allá donde estés. Ya teníais ganas de estar juntitos los dos", ha dicho también junto a imágenes de su perrito.

La leyenda deportiva de los Fernández Ochoa continúa

La joven ha heredado de su madre y de su tío Paco Fernández Ochoa las aptitudes deportivas y la pasión por la actividad física. En su caso se ha decantado por el rugby, formando parte de la Selección Española Sevens Femenino. Vive completamente alejada del foco mediático, mantiene una relación con Beatriz (jugadora de rugby, como ella) y está muy unida a su hermano David, con el que comparte viajes, aventuras y planes cotidianos. En su padre tiene a su fan número 1, que acude a los partidos para animarla siempre que tiene ocasión.