Lola Fernández Ochoa recuerda a su hermana Blanca y habla sobre el duelo familiar

En la semana que la deportista de élite Blanca Fernández Ochoa cumpliría 60 años, su hermana Lola ha hablado sobre cómo se encuentra la familia y además ha querido recordarla y homenajearla presentando El viaje. La medalla de la salud mental, un documental que da a conocer la historia de la esquiadora olímpica. "Ya hemos pasado el duelo y ahora todo lo que hacemos por ella son cosas muy bonitas. Cuando pienso en ella y sonrío, intento sonreír", ha dicho la invitada al programa de Sonsoles Ónega, quien además ha asegurado que tanto ella, sus hermanos y sus sobrinos vivieron unos momentos muy duros al principio pero que tras la pandemia al final todo "se ha colocado". "Tu tienes un drama, pero hay mucha gente que también lo tiene. Así que hemos intentado hacer de algo muy dramático algo muy bonito teniéndola presente y haciendo algo por los demás", ha añadido.

VER GALERÍA

Lola Fernández Ochoa habla de las primeras Navidades sin Blanca. "Nos acordamos mucho de ella"

Lola además ha explicado a la presentadora que han hecho el documental para que no se vuelva a repetir lo que pasó con su hermana, que sufría un trastorno de bipolaridad y que fue hallada sin vida el 4 de septiembre de 2019 en el Pico de la Peñota, entre Madrid y Segovia, tras once días de angustiosa búsqueda. Sobre la matriarca familiar, la deportista ha sorprendido a todos los espectadores y ha revelado que el día de la presentación del proyecto se cayó y se rompió la cadera. "La hemos tenido que operar. Está en el hospital, pero está bien. Me dice que todavía tiene seis hijos a los que luchar. Así que ella lucha", ha dicho Fernández Ochoa.

La hermana de Blanca ha confesado también que piensa mucho en si podría haber hecho algo para evitar la muerte de la esquiadora, aunque tiene claro que la moraleja de todo esto es que "es vital pedir ayuda". "Este documental es para deportistas y está hecho con ellos, así que nuestra intención es que a través de un ídolo, quien sea, veas que también tienen problemas de salud mental y sepas pedir ayuda. Quizá nosotros por ingnoracia y por respeto, porque ella no quería que nadie supiera que tenía bipolaridad, pues es lo único que me hubiera gustado no hacerla ni caso", ha expresado Lola, que tiene claro que son cosas que aprendes con la experiencia.

VER GALERÍA

El hijo de Blanca Fernández Ochoa, arropado por su familia, cuenta cómo vivió la pérdida de su madre hace tres años

Además, Lola agradece que desde hace algunos años por fin se ha puesto el foco en los problemas de salud mental, un tema que durante mucho tiempo ha estado censurado: "Es muy positivo que se empiece hablar. El hilo conductor es Blanca en el documental, pero con un solo objetivo: ayudar a la gente", ha comentado Fernández Ochoa, que además ha asegurado que toda la familia se ha destripado en el proyecto contando cosas muy personales.