Lola Fernández Ochoa habla de las primeras Navidades sin Blanca. "Nos acordamos mucho de ella"

Para la familia Fernández Ochoa el 2019 ha sido un año marcado por la tragedia. La pérdida de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa que, después de permanecer once días en paradero desconocido, fue encontrada sin vida en la sierra de Madrid el pasado 4 de septiembre, ha dejado un enorme vacío entre sus seres queridos que, siempre que pueden, la recuerdan con cariño. Fueron un sinfín los honores realizados para darle el último adiós a la deportista que, en palabras de su hermana Lola, fue un orgullo recibir a la par que una pena ya que la homenajeada no pudo verlos.

La muerte de Blanca supuso además un reconocimiento especial para toda la familia. "Somos seis hermanos olímpicos e igual ahora con lo de Blanca se han acordado de nosotros, pero estamos muy orgullosos", aseguraba su hermana. Ahora, ha sido precisamente ella la que, con motivo de las fechas navideñas, ha vuelto a sincerarse sobre cómo están sobrellevando la ausencia de la esquiadora en casa.

En el programa de Telecinco Viva la vida, la que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 no ha podido evitar emocionarse al recordar a su difunta hermana. "Nos acordamos mucho de Blanca y de Paco pero, si hay algo que nos haya enseñado el deporte es que, después de caerse, hay que levantarse. Así que, seguimos adelante por ellos. Sus hijos lo están pasando mal, pero vinieron con nosotros a pasar la Nochebuena", ha asegurado. Tal y como ella misma ha contado, siempre preparan shows para celebrar la noche, y este año no ha sido menos.

"Esto ha sido muy duro, nos ha costado y nos está costando", confesaba. "Mi madre dio un discurso precioso en Nochebuena, ella es dura, es fuerte", continuaba asegurando que, a pesar del dolor, en su casa siempre son las sonrisas las protagonistas, y que este año también han luchado por que así sea.

Fue a comienzos del mes de diciembre cuando la familia hablaba sobre cómo serían las primeras Navidades sin ella. "En mi casa siempre la Nochebuena es especial pero muy divertida. Seguro que lloraremos porque cómo no vamos a llorarla, pero nos vamos a reír. El lema de mi hermano Paco era que a reír no nos ganaba nadie y vamos a intentarlo. Estamos pasando unos momentos difíciles, pero yo creo que vamos a seguir adelante, a seguir riéndonos y a torear lo que nos venga".

Lola no ha podido contener las lágrimas al ver unas imágenes de los duros momentos de la desaparición de Blanca y todo el cariño que recibía la familia: "Creo que Blanca no era consciente de lo admirada que era, me da pena", confesaba ante Emma García, presentadora del programa.

