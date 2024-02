Zayra Gutiérrez se va de celebración familiar con Guti y Romina antes de irse a 'Supervivientes'

Mientras cuenta los días para poner rumbo a Honduras como concursante de Supervivientes 2024, Zayra Gutiérrez aprovecha para disfrutar junto a sus seres queridos, a los que va a echar mucho de menos mientras esté en la isla. Al lado de su familia acaba de tener una importante celebración que podría ser la última antes de comenzar el concurso: el 45 cumpleaños de Romina Belluscio. La esposa de su padre, José María Gutiérrez 'Guti', ha iniciado una nueva vuelta al sol en un acto íntimo con los pequeños de la casa como protagonistas.

"Happy birthday to me. Super feliz de celebrar un año más de vida rodeada de amor y salud. Agradecida siempre", ha indicado la modelo argentina junto a imágenes de su celebración. Ha soplado las velas junto al exfutbolista, su gran apoyo desde hace más de una década; sus niños Enzo y Romeo; los dos hijos que tuvo Guti durante su matrimonio con Arantxa de Benito, Zayra y Aitor; y también el nieto del que fuera jugador del Real Madrid, Hugo. El bebé de diez meses, al que tuvo cogido Romina, es muy simpático y risueño e hizo las delicias de toda la familia.

El cumpleaños de Romina ha sido también la oportunidad perfecta de Zayra de poder compartir con su familia paterna los sentimientos que la invaden ante su primer gran reto televisivo, en el que cuenta con el completo apoyo de su entorno, aunque al principio sus padres le dijeron "que estaba loca" por aceptar la propuesta. La joven de 24 años se siente "preparada para todo", pero reconoce que ya la preparación para Honduras está siendo dura y tiene la certeza de qué va a ser loi más difícil de la aventura: "El no comer y no ver a mi bebé es lo que más voy a echar de menos, pero lo hago por él también".

Zayra contaba en Así es la vida que se está preparando para la supervivencia con consejos de uno de sus tíos, que es montañero y le ha enseñado a hacer fuego, abrir un coco... Comentaba que los animales no le dan ningún miedo y tiene claro que va a pasar hambre y que va a soñar con "el cocido de mi abuela" y el embutido. Sobre la convivencia prefiere no adelantar acontecimientos, pero sí ha remarcado que no le gustan "las personas que no dicen las cosas a la cara". Acerca de las pruebas semanales comentaba que no va todos los días al gimnasio pero sí se siente preparada mentalmente.

"Voy a ir a por todas. Voy a ganar, si no, no iría", aseguraba Zayra, que atraviesa un bonito momento personal al lado de Miki Mejías, quien la espera en Madrid junto a su pequeño y con el que ha dado el importante paso de formar su propia familia. "Siempre he querido ser madre joven, y lo he sido, y lo más importante, con el hombre al que amo. Con el que quiero pasar el resto de mi vida. Hugo ha venido en el mejor momento. Y no me arrepiento. Lo repetiría una y otra vez", nos contaba en ¡HOLA!, donde posó por primera vez con su niño y con Arantxa, convertida ahora en la abuela más orgullosa del mundo.

El listado de los concursantes de Supervivientes 2024

El concurso, que será presentado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda, Carlos Sobera y Laura Madrueño (esta última desde los Cayos Cochinos) ha confirmado por el momento a cuatro concursantes: Arantxa del Sol, Javier Ungría, Zayra Gutiérrez y Arkano. Poco a poco se van desvelando nuevas identidades y en las apuestas suenan posibles nombres como Carmen Borrego, Aurah Ruiz y Angel Cristo Jr.