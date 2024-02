El actor David Muro ('Escenas de matrimonio') hace una petición en medio de la difícil situación personal que atraviesa

Es uno de los rostros más recordados de la televisión gracias a su papel en Escenas de matrimonio, una sitcom que presentaba las diferentes fases en la vida de pareja a través del tiempo. El actor David Muro, de 57 años, ha participado además en títulos de teatro y en la serie Acacias 38, un proyecto en el que estuvo durante varios años. El artista ha aparecido en el concurso televisivo Pasapalabra, donde se ha vuelto a referir a la complicada situación personal y económica que atraviesa actualmente. "Podría decir como dice mucha gente en mi profesión: 'No, yo es que estoy evaluando proyectos y no me decido por ninguno'. Pero no, ahora mismo estoy como el 85% de actores de este mundo, que lo que está evaluando es si llama el teléfono o no llama el teléfono" contó a Roberto Leal.

Muro se refería a que además tiene a su cargo a su madre, que sufre diferentes enfermedades. "Tengo una madre con Alzheimer, con cáncer y con un montón de enfermedades más por las que no recibo ninguna ayuda. ¡No recibo ninguna ayuda!" reclamaba. El artista no obstante no pierde la esperanza en que cambie su situación. "Ahí estamos luchando, esperando, leyendo, estudiando, escribiendo, cocinando y sonriendo" añadía. El presentador hacía entonces un llamamiento para que se contara con él en próximas iniciativas.

Una de las últimas ocasiones en las que se pudo ver al artista fue en la serie Mía es la venganza, un título que se emitía diariamente en Telecinco y que estaba protagonizado por Lydia Bosch. Tras el final de esta ficción, Muro comentaba que se había tenido que tomar un respiro para hacerse cargo de su madre, motivo por el que no tenía entre sus planes otros proyectos. Con el paso del tiempo estos han dejado de llamar a su puerta, algo sobre lo que reflexionaba en TardeAR.

"Los pocos ahorros y las pocas cosas que tenía pues se me han ido o se me están yendo" contaba, añadiendo que le dolía estar en esta situación, tras haber tenido una época dorada en la interpretación. Lamentaba además que el éxito y la fama han resultado ser efímeros en el cine. El comisario, ¡Ay, señor, señor!, Aída, Los Serrano, Escenas de matrimonio (2007-2009), Cuéntame cómo pasó y Acacias 38 (2015-2021), donde interpretó el papel de Servando, son algunos de los títulos en los que ha participado Muro, que tiene una carrera de treinta años. Ha participado además en teatro y en cine, además de haber presentado además el programa Toma cero y a jugar.