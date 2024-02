El plan familiar de Edurne y David De Gea con su hija Yanay: de ruta en bicicleta sin parar de bailar y cantar

Loading the player...

Edurne y David De Gea han disfrutado de un fin de semana completo: desde una cena romántica hasta un paseo en bicicleta con su hija Yanay. El matrimonio ha disfrutado de las buenas temperaturas que ha hecho estos días para salir al campo con su pequeña, que el próximo 4 de marzo cumplirá tres años y se ha convertido en una niña simpática y muy cariñosa. La cantante ha mostrado un divertido vídeo en el que aparecen pedaleando mientras que 'su princesa' baila y canta sin parar.

Edurne presume del 'pelazo' de su hija Yanay

De Gea está volcado en su mujer y su niña tras su salida del Manchester United este verano después de 12 temporadas. A pesar de que han sonado con fuerza varias opciones para que el deportista continúe con su carrera deportiva, de momento no se ha decidido y su futuro sigue en el aire, aunque puede fichar en cualquier momento al tratarse de un agente libre, es decir, que no depende actualmente de ningún club. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle de su divertidísimo fin de semana!

Edurne cumple 38 años: así ha sido su gran cambio de imagen