Los hijos de Malena Costa y Mario Suárez ven desfilar a su madre por primera vez ¡y le roban el protagonismo!

Malena Costa ha sido una de las modelos que ha lucido las propuestas de la firma Simorra en Fashion Week Madrid. Pero este no ha sido un día más sobre la pasarela para Malena, sino una ocasión muy especial debido a los asistentes de excepción que se encontraban entre el público. Sus hijos, Matilda y Mario, de siete y seis años, respectivamente, han acudido a verla desfilar por primera vez. También estab allí su marido, Mario Suárez, quien ya ha demostrado en muchas ocasiones que es su mejor apoyo en su carrera. Los pequeños no han tardado en acaparar la atención de las cámaras: él, con sus travesuras, y ella convertida en una "mini Malena", muy parecida a su mamá y tan apasionada por la moda como ella. Dale al play y no te lo pierdas.

