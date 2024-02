Hilary Swank desvela los originales nombres de sus mellizos casi un año después

El pasado mes de abril Hilary Swank recibió el mejor premio de su vida. La oscarizada actriz fue madre a los 48 años de mellizos, un niño y una niña, en los que se ha volcado estos meses. Cuando los pequeños están a punto de cumplir su primer año de vida la artista ha regalado a sus incondicionales una imagen que muestra cuánto han crecido sus pequeños. No solo eso sino que ha considerado que era el momento de compartir sus nombres. Y son sin duda muy curiosos y originales. "Tengo por delante una semana muy ajetreada en la que hablaré de mi nueva película y una divertida colaboración, pero pensé que no había mejor día para compartir los nombres de mis dos amores con vosotros" escribió en el día de San Valentín.

Hilary Swank, los secretos de la actriz que se consideraba 'una chica sencilla' y ganó dos Oscar

Junto a estas palabras, una imagen de los mellizos, sentados en la playa, frente al mar, con dos divertidos trajecitos: la niña, con uno rosa con estampado de fresas y el niño, con uno azul con estampado de peces. Además se protegen del sol con un gorrito blanco que les cubre bien la cabecita. Tras ellos, sus nombres escritos con lo que parecen algas sobre la arena, Aya y Ohm, unidos por un corazón. La actriz añade una divertida pregunta a este mensaje en la que muestra uno de esos contratiempos a los que seguro se enfrenta toda mamá: "¿Quién más tiene hijos que piensan que la arena es comestible".

Los nombres de sus hijos son bonitos y originales. Aya, el de la niña, procede del árabe y significa "aquella que tiene una magia cautivadora" Es un nombre que está ligado además a otras culturas, que le otorgan diferentes significados. En alemán antiguo, por ejemplo, significa "espada" y en la cultura japonesa se liga a las palabras "hermoso y colorido". Si buscamos en la mitología antigua, Aya aparece como una diosa acadia, babilónica y asiria, que fue una diosa madre esposa del sol y la justicia. Además en hebreo, tiene el significado de "pájaro".

El de su hijo Ohm es más inusual. Quizá sean las siglas de tres nombres y no uno en sí mismo. Si fuera solo uno podría hacer referencia a una palabra que designaba a "aquel que todo lo sabe" o "tiene una inteligencia superior" en la mitología y leyendas antiguas. Ohm fue el apellido de un matemático y físico que investigaba las corrientes eléctricas. Quién sabe cuál fue la inspiración de la intérprete, que bien puede haber compartido solo las iniciales de un nombre compuesto. Sus seguidores han aplaudido sus elecciones, comentando además lo tiernos que son los pequeños.

Madre a los 48 años

La ganadora del Oscar en 2000 y 2005 por Boys Don't Cry y Million Dollar Baby hacía realidad su deseo de ser madre junto a su marido el empresario Philip Schneider. La artista presumió radiante de embarazo en diversas citas públicas como los Globo de Oro del pasado año. "Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno, ¡sino de dos! Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer", declaraba en el programa de televisión Good Morning America.

Hilary está inmersa en la promoción de la película Ordinary Angels, que cuenta la historia Sharon (Swank), una peluquera luchadora de un pequeño pueblo de Kentucky que descubre un nuevo propósito en la vida cuando conoce a Ed (Alan Ritchson). Este viudo trabaja duro para llegar a fin de mes y poder reunirse con sus dos hijas. Sharon se propone ayudar a la familia. Junto a Hilary, forman parte del reparto lan Ritchson, Nancy Travis, Tamala Jones, Amy Acker, Drew Powell, Skywalker Hughes y Emily Mitchell.