Sofía Vergara y el hijo de Griselda Blanco llegan a un acuerdo extrajudicial por la serie de Netflix Michael Corleone Blanco ha retirado la demanda que interpuso contra la productora y protagonista por el uso no autorizado de la imagen y el retrato de su familia

Griselda ha sido uno de los fenómenos de la temporada en Netflix. La miniserie producida y protagonizada por Sofía Vergara ha alcanzado grandes niveles de audiencia desde su estreno el pasado 25 de enero y tiene una calificación similar a la de Narcos. No obstante, no todo ha sido un camino de rosas para la actriz colombiana, de 51 años, que se implicó de lleno en el proyecto, pero se ha visto inmersa en un proceso judicial por la emisión de la serie sobre una de las narcotraficantes más temidas de Latinoamérica y sobre todo de Pablo Escobar.

-La mejor manera de ver ‘Griselda’ en español y sin subtítulos

Michael Corleone Blanco, el hijo en la vida real de Griselda Blanco, interpuso una demanda en contra de los productores de la serie y su propia protagonista por el uso de imagen y la identidad de su madre fallecida en 2012. Corleone mostró su rechazo formal por la producción y dijo que esta se basaba en "narrativas extremadamente privadas" relacionadas con su familia y denunció que habían utilizado testimonios suyos hechos en la intimidad sin autorización alguna. Del mismo modo, contó que iban a formar parte de un próximo libro y que su familia no obtuvo compensación económica por relatar dichos episodios.

-Conoce a Paulina Dávila, la prima de Sofía Vergara que también sale en 'Griselda'

Después de varias semanas de proceso, Sofía Vergara y Michael Corleone han llegado a un acuerdo extrajudicial, según ha informado el medio The Hollywood Reporter que ha tenido acceso a los documentos. Se desconoce la cifra económica a la que han llegado para poner punto final a un pleito. Tal y como revela el informe, el abogado de la familia de la fallecida Griselda Blanco desestimó la denuncia con prejuicio, lo que significa que no podrá ser presentada nuevamente ante los tribunales. Algo similar ocurrió con la serie Narcos, y el productor Eric Newman explicó que no estaban haciendo un documental, ni un libro sobre Griselda, sino una adaptación de hechos reales.

-10 estrenos de series que llegan pisando fuerte: de 'Griselda' al 'Zorro'



Michael Corleone Blanco, el hijo de Griselda Blanco

Michael Corleone ha publicado un libro basado en sus memorias, en el que cuenta algunos de los episodios más estremecedores que vivió junto a su madre. Esta obra titulada Mi Madre, La Madrina ha despertado el interés de Sofía Vergara, ya que cuando estuvo investigando leyó mucho sobre su vida. "Tuvo una niñez muy difícil, pues su mamá estuvo presa cuando era muy pequeño, mucho sufrimiento. Tengo muchas ganas de leer su libro, la verdad, porque yo sé que tiene una historia que a todos nos va a interesar", revela la actriz, que ha pasado de hacer reír en la comedia de Modern Family al drama más oscuro sobre el universo del narcotráfico.

-¿Quién es quién en la familia de Sofía Vergara? Su gran refugio tras la separación de Joe Manganiello