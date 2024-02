Sarah Loinaz anuncia el nacimiento de su primera hija y este es el nombre tan original que ha elegido

¡Enhorabuena! Sarah Loinaz se ha convertido en mamá y ha querido compartir su felicidad con todos sus seguidores de una forma muy bonita. "El regalo más grande de todos. Feliz día del Amor", ha escrito en sus redes sociales aprovechando este 14 de febrero, Día de San Valentín, para anunciar la gran noticia. La modelo, que fue coronada Miss Universo España 2021, ha dado a luz en Dubái, donde tiene fijada su residencia junto a su marido desde hace más de un año.

- Entrevistamos a la modelo Sarah Loinaz tras su boda sorpresa en Dubái

Sarah ha mostrado la primera imagen de su hija en el mundo virtual y lo ha hecho mostrando su pequeña manita. La modelo vasca la acaricia dulcemente y puede verse que va vestida con una chaqueta de punto y un vestidito de color claro. Las felicitaciones no han tardado en producirse y todos sus fans la han llenado de mensajes preciosos para darle la enhorabuena por su recién estrenada maternidad.

- Acompañamos a Sarah Loinaz en su entrenamiento durante el embarazo

Tal y como sabíamos, Sarah y su marido han elegido un nombre muy original para su primera hija: Damia. "Damía se llamaba la madre de mi madre, que no tuve la suerte de poder conocerla. Falleció cuando mi madre era muy joven, y siempre la hemos tenido muy presente. Para mí es muy especial", nos contaba la propia Sarah el pasado mes de noviembre, cuando pudimos acompañarla en su espectactular baby shower.

Sobre la inminente llegada de su niña, la top nos confesó que estaba "muy emocionada" y que estaba viviendo "una montaña rusa de emociones". "Cada vez más, porque se acerca la recta final y es increíble... Hay veces que me cuesta incluso asimilarlo", nos decía.

La llegada de Damia ha llenado de felicidad a la pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una boda muy íntima en la que solo estaban ellos dos. Sarah define a su marido como "el amor de mi vida" y, aunque suele compartir imágenes románticas en sus redes sociales, por el momento prefiere seguir manteniendo el anonimato. "Es una persona privada pero que apoya y entiende muchísimo mi trabajo y carrera. Es europeo, tiene 33 años y, además de ser mi marido, es mi mejor amigo. Nunca había tenido una relación como la que tengo ahora. Hemos construido un hogar desde cero y nuestro sueño ahora mismo sería crear una pequeña familia", nos contó.

- Sarah Loinaz nos cuenta su experiencia en Milán: 'Me impactó muchísimo Naomi Campbell'

Eso sí, tras contraer matrimonio en una ceremonia tan íntima, Sarah nos confesó que más adelante les gustaría hacer una fiesta junto a sus familiares y amigos. "Siempre he dicho que me casaría en una boda de princesa con varios cambios de vestidos y, cuando más adelante lo celebremos, lo haré seguro. Esta vez me vestí apropiada a la vestimenta de la mezquita. Fue un momento muy especial que me acercó aún más a mis orígenes", nos contó.