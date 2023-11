Entramos en la espectacular 'baby shower' de la modelo Sarah Loinaz y descubrimos el nombre tan original que ha elegido para su hija

"Estoy muy emocionada. Cada vez más, porque se acerca la recta final y es increíble... Hay veces que me cuesta incluso asimilarlo. Es una montaña rusa de emociones que estoy viviendo muy feliz y muy emocionada", nos cuenta Sarah Loinaz. La modelo hispano-marroquí, que fue elegida Miss Universo España en 2021, ya está en el tercer trimestre de su embarazo y asegura que está tremendamente ilusionada con la llegada de su primera hija, una niña a la que han decidido llamar Damia, un nombre que tiene mucho significado en su familia.

Sarah está viviendo esta nueva etapa en Dubái, a donde se mudó por amor hace un año. Fue una decisión muy meditada, pero la top está feliz junto a su marido, con el que se casó por sorpresa este verano. En la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos es donde tiene fijada su residencia, donde se dieron el 'sí, quiero' y donde este fin de semana ha tenido lugar su espectacular baby shower, rodeada de globos y flores de color rosa. Acompañada de su madre, Aicha, y algunos de sus amigos más íntimos, la top disfrutó de una velada única para celebrar que muy pronto va a cumplir su sueño de ser madre.

- ¡Felicidades por esa baby shower tan bonita! ¿Cómo la viviste?

Fue una cena superbonita y muy divertida. No quería hacer comida, porque quería hacer más una cena entre amigos. Hacerlo con la familia también es más complicado porque, como me he mudado aquí a Dubái, es difícil reunirme con toda mi gente. Pero bueno, quería hacer algo pequeñito... que al final no fue tan pequeñito (ríe)

- ¿Quiénes estuvieron contigo?

Me acompañaron mi madre, dos de mis mejores amigos y mis amigas de aquí. La verdad es que echo en falta, obviamente, a mi familia, pero siento que está presente de otra forma. Al final, aquí también he hecho mi 'nueva pequeña familia', por así decirlo, y me sentí muy arropada, muy acompañada. Son personas con las que estoy compartiendo mucho este momento

- También vimos a tu marido

En la fiesta éramos todo chicas, y los únicos hombres que vinieron fueron Andony Artiles, que es amigo y maquillador, y dos amigos más que son estilistas. Mi marido vino luego a saludarme, ya cuando la fiesta estaba acabando. Obviamente, él quería estar. La verdad es que es un marido muy presente y siempre me apoya muchísimo. Aunque él tenga su vida privada, siempre está conmigo

Sarah con su amiga Farhana Bodi



La futura mamá con su amigo y maquillador Andony Artiles



Sarah, feliz junto a su amiga, la cantante Sazza



La orgullosa abuela, Aicha, madre de Sarah Loinaz

- La decoración fue realmente espectacular

¡Superó todas mis expectativas! La verdad es que dejé todo en manos de Angélica, que es la chica que me organizó todo. Me la recomendó una amiga española que vive aquí también en Dubái, y había visto todos sus trabajos y me encantaban, pero la realidad superó mis expectativas. Cuando entré en la habitación donde cenamos, que reservé una sala privada en un restaurante, y vi la decoración... era como como estar en una burbuja. Me gustó muchísimo y las invitadas estaban encantadas

- Elegiste un look muy llamativo, ¿qué nos puedes contar?

El look que escogí es porque les dije a todos los invitados que quería que fueran de blanco y todos esperaban que yo escogiera un color diferente, porque normalmente se hace distinto. Pero quería que todos fuéramos de blanco. Es un color que me da mucha paz, pureza y, bueno, es un look que encontré en una tienda aquí de Dubái, que conocí a través de una amiga, y me enamoré. Me gustó muchísimo la idea de que todos fuéramos de blanco, como que acompañaba un poco al ambiente de del baby shower

- Hemos descubierto el nombre que has elegido para tu hija, ¿por qué Damia?

Damía se llamaba la madre de mi madre, que no tuve la suerte de poder conocerla. Falleció cuando mi madre era muy joven, y siempre la hemos tenido muy presente. Para mí es muy especial

- ¿De cuántos meses estás ya?

Acabo de terminar el sexto mes y ya empiezo el tercer trimestre, la recta final. Me han dado la fecha de parto para principios de febrero, pero no sé por qué tengo el presentimiento de que va a venir antes. Por supuesto, que venga cuando tenga que venir, lo único que esperamos es que venga bien y que todo salga bien. Pero sí que es verdad que soy una persona muy intuitiva y creo que en el embarazo esto se desarrolla aún más, porque cuando soñé que era niña, no tenía ni idea de lo que de lo que era. De hecho, el ginecólogo se confundió y me dijo que pensaba que era un niño y yo había soñado que era niña. Y efectivamente en el resultado de la analítica salió que era niña, así que imagínate... Y ahora tengo el mismo feeling, así que solo espero que, aunque venga antes, que salga todo bien

- ¿Cómo estás viviendo el embarazo?

La verdad que estoy teniendo un embarazo superfácil, muy tranquilo, muy activo... No he parado de trabajar. De hecho, el embarazo me ha ayudado a a empezar a entrenar, que yo jamás había tenido esta disciplina entrenando. Te diría que, quitando los primeros tres meses que sí que tuve náuseas, después ha sido ha sido todo supersencillo y un embarazo muy activo. Lo que pasa es que no lo he compartido mucho por redes porque al final, estoy viviendo muchos cambios emocionales y no sé cómo me podrían afectar. Entonces es algo que he mantenido para mi entorno más cercano y, sobre todo, compartiéndolo con mi marido. Él está loco de amor. Cada cambio lo hemos disfrutado muchísimo. Aún recuerdo cuando se movió por primera vez, que estábamos los dos, y fue un momento muy especial y bonito. Y así es como lo he estado viviendo estos meses. Ya no puedo creer que esté casi a puntito de terminar

- ¿Ya sabes dónde va a nacer?

En principio iba a tenerla en España, lo que pasa es que como ahora resido aquí en Dubái, el seguimiento lo he hecho aquí. Entonces creo que va a ser un poco locura a último momento irme allí. Además, no puedo viajar las últimas semanas. Tendría que irme con antelación a posterior lo mismo y al final no puedo dejar de mi rutina de aquí, así que lo tendré aquí. También estoy muy tranquila aquí. A grandes profesionales y. Y vamos a tenerla aquí. Aunque yo estoy segura que va a ser una niña muy española

- ¿Cómo te imaginas como madre? ¿tienes miedos, incertidumbres...?

Me imagino como una madre muy amiga de su hija. Mi sueño siempre ha sido ser madre joven y siento que voy a voy a crear ese vínculo. Quiero ser una madre muy muy presente y, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Evidentemente tengo el apoyo incondicional de mi madre, que va a estar aquí ayudándome, así que estoy muy tranquila por esa parte. Obviamente siempre hay miedos porque es algo nuevo, pero voy a hacer todo, todo lo mejor, como cualquier madre en el mundo. Estoy muy muy feliz

- Se te ve radiante, ¿dirías que estás en tu mejor momento?

Mucha gente me había comentado lo del brillo cuando estás embarazada, y creo que más que un brillo es que tú te sientes plena. Cuando estás plena y te sientes feliz, eso se se refleja. Incluso me han dicho que aún no tengo ni idea de lo que se siente hasta que ves la carita de tu bebé por primera vez y ya empiezas a crear ese vínculo. Me han dicho que te sientes plena y sientes una felicidad que nunca antes habías sentido, entonces, bueno, pues estoy en ese proceso. La verdad es que estoy siendo muy positiva, estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando. Yo creo que eso es lo que se refleja