Sarah Loinaz, Miss Universo España 2021, posa espectacular en Milán de la mano de Dolce & Gabbana

Sarah Loinaz (25 años) ya se ha abierto las puertas del mundo de la boda de par en par. De padre vasco y madre marroquí, se siente muy orgullosa de sus orígenes y de ser musulmana. Tras cumplir su sueño de coronarse como Miss Universo España, título que logró en 2021, cuatro años después de haberse presentado por primera vez. Tenaz, constante y con las ideas muy claras, la modelo es una auténtica belleza, que alza su voz por la defensa de la integración social y que ha posado en el marco de la Fashion Week de Milán de la mano de sus admirados Dolce & Gabbana.

La modelo no cuenta cómo conoció personalmente a Stefano Gabbana: "Me recibió en su hotel y juntos hemos decidido qué pieza de alta moda va a ser para mí. Elegí una pieza que lo especial es que solo hay una en el mundo. Es una marca que siempre me ha gustado mucho y ha sido muy especial poder vivir esta primera Fashion Week en Milán como espectadora y de la mano de una marca que como Dolce & Gabbana".

Sarah que reconoce que le ha impresionado la Fashion Weeek de Milán: "Estoy sorprendida de todo el revuelo que causan este tipo de eventos. Me impactó muchísimo la presencia de Naomi Campbell en el desfile. Sin duda, es una persona que además de ser espectacular, tiene un magnetismo increíble".

Coincidir con Kylie Jenner

Nuestra Miss Universo España 2021 nos cuenta divertida la anécdota que vivió en el desfile de los modistos italianos: "El desfile comenzó casi una hora tarde porque estábamos todos esperando a Kylie Jenner. Y entonces, cuando ella llegó y se sentó, empezó el desfile. Ella me encanta y fue muy impactante verla en persona la primera vez".

Su experiencia en la Fashion Week de Milán

La modelo nos confiesa que lo ha vivido todo de forma muy rápida en la ciudad italiana: "Todo pasa muy rápido. Al final viajamos, nos reunimos, preparamos los looks, el maquillaje; todo para 20 minutos de desfile. Pero, sin duda, merece la pena. Y este evento me ha enseñado que la moda es un estilo de vida, la moda es mucho más que una prenda".

Su boda en Dubai

La modelo pronunció el 'sí, quiero' en una boda muy íntima, tanto que solo estaba ella y su pareja, al que define como "el amor de mi vida". Lo suyo fue un amor a primera vista: "Es una persona privada pero que apoya y entiende muchísimo mi trabajo y carrera. Es europeo, tiene 33 años y, además de ser mi marido, es mi mejor amigo. Nunca había tenido una relación como la que tengo ahora. Hemos construido un hogar desde cero y nuestro sueño ahora mismo sería crear una pequeña familia".