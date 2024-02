El lado más personal de Álvaro Rico, desde su relación con Ester Expósito a la serie que le cambió la vida

Álvaro Rico es uno de los actores del momento, que se doy a conocer para el gran público con su papel de Polo en la famosa producción de Netflix, Élite, serie que ha marcado a toda una generación. Álvaro sigue consiguiendo éxitos y alcanzando sus sueños. Nacido en Puebla de Montalbán, Toledo, este manchego afincado en Madrid, nunca se olvida de sus orígenes, aunque su papel en la existosa serie ha cambiado de principio a fin su vida. Con un sinfín de poyectos por delante, Rico no se olvida de su familia, su pilar, con los que siempre vuelve cuando los focos se apagan. Descubrimos el lado más personal del que fuera pareja de una de nuestras actrices con mayor proyección internacional, su compañera en Élite, Ester Expósito, a la que guarda un inmenso cariño.

Álvaro Rico (‘Élite’), sobre Ester Expósito: 'Ya no estamos juntos, pero la quiero muchísimo. Nunca la voy a perder'

De un día para otro Álvaro se encontró con la fama y con el interés que su vida suscitaba entre sus fans y seguidores. Hasta el punto de tener que dejar de salir por la noche, según contaba a ¡HOLA!: "Me acuerdo perfectamente que un día salí con Miguel Bernardeau de fiesta, como habíamos hecho un montón de noches mientras grabábamos. Me acuerdo ese día de pasarlo mal porque había gente que incluso te agarraba y era brusca".

Su relación con Ester Expósito

Álvaro y Ester se conocieron durante el rodaje de Élite y su amor nació tanto delante como detrás de las cámaras, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas y atractivas de nuestra televisión. En las páginas de ¡HOLA!, Álvaro relataba que en octubre de 2019 rompieron su relación, el intérprete se quedaba con que: "De Élite me llevo más que una serie, me llevo amigos, me llevo relaciones y me llevo amor. Y seguirá siendo así siempre, aunque ya no estemos juntos. “Ya no estamos juntos, pero la quiero muchísimo. Nunca la voy a perder”.

Su pasión por el flamenco

Aunque Álvaro siempre supo que lo suyo era la interpretación, el flamenco es una de sus pasiones, tanto que incluso se atreve a cantarlo. Desde muy pequeño empezó a tocar la guitarra mientras lo compaginaba con sus clases de teatro. Además recuerda con cariño como se formó "en una compañía de jotas".

En sus redes sociales hemos podido ver como el actor, además de cultivar su mente, hace lo propio con su cuerpo. Asiduo al gimnasio, le gusta entrenar y estar en forma. Sorprendente fue su cambio físico cuando se preparaba para su personaje en la serie 'El Cid', protagonizada por Jaime Lorente, compañero también de 'Elite'.

Enamorado de su mascotas

“Desde hace unos días duermo acompañado”, con esta frase alarmaba a sus seguidores que pensaron que el corazón del actor estaba de nuevo ocupado. Y así era, pero de su nueva mascota, su perro que se ha convertido en su compañero de juegos, al que cuida y con el que se dan cariño y compañía mutuamente.