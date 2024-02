'Hermanos': una nueva tragedia evitará que Süzen confiese la verdad La joven no puede soportar más la culpa y los remordimientos por lo sucedido con Kadir y Leyla

Es la serie turca del momento y no es para menos, ya que es capaz de mantenernos en vilo con todos sus frentes abiertos y, además, consigue sorprendernos cada semana. El ambiente está de lo más caldeado en Hermanos: por un lado, con Oğulcan, quien sigue enfrentado a Süsen tras ver el vídeo de la muerte de Leyla y guardando silencio para proteger a Tolga de la verdad. Por otro, con el despido de Orhan por las sucias artimañas de Sarp.

Como decíamos, Sarp ha conseguido salirse con la suya y lograr su objetivo: que echen a Orhan acusado de robo y que ahora su reputación esté en entredicho. Además, está disfrutando con el nuevo golpe que ha asestado a los Eren.

Ömer y Oğulcan sospechan de que el hermano de Yasmin está detrás del despido fulminante del marido de Şengül, pero no pueden probarlo. Está situación hace que la tensión entre los tres jóvenes vaya en aumento. Por su parte, el tío de los Eren no entiende por qué alguien ha querido culparle de ser un ladrón y buscará respuestas.

Pese a todo, Sarp no disfrutará mucho tiempo de su victoria. Mientras el joven habla con Sali, el bedel del colegio que puso en la taquilla de Orhan las tablets y que más tarde le acusó ante el director, Elif escucha la conversación entre ambos y descubre que fue el muchacho el que calumnió a Orhan para que le despidieran del trabajo.

Lejos de hacer lo correcto y desvelar la verdad, la chica decide sacar partido de ello y chantajea al hijo de Ahmet. Lo primero que hace es pedirle un teléfono de alta gama, pero sus peticiones no cesarán ahí y, cada vez, le irá complicando más la vida con sus exigencias.

Ahmet se sincera con sus hijos

Tras su acercamiento con Suzan, el empresario no quiere vivir bajo el mismo techo que Şevval para no poner en peligro su relación. Por este motivo, decide confesarle a sus hijos que hay otra mujer en su vida: la madre de Ömer.

La noticia genera un gran impacto tanto en Sarp y Yasmin como en su exmujer, que no puede creer lo que acaba de escuchar puesto que pensaba que recuperar su matrimonio era posible. Todos le muestran su desagrado hacia su nueva pareja, pero Ahmet no está dispuesto a dejar escapar su felicidad junto a Suzan.

En los días posteriores, Yasmin está muy desanimada, yel joven Eren se interesa por saber qué le sucede. Aprovechando la coyuntura, la chica le pondrá contra la espada y la pared y le pedirá algo con lo que Ömer no contaba: que separe a Suzan de Ahmet si quiere que le siga tratando como a un hermano. ¿Qué hará este a partir de ahora?

Se destapa la jugada de Sarp

Por otro lado, las cosas se siguen complicando para Sarp con las peticiones de Elif para guardar silencio. Finalmente, la situación se le va de las manos y Asiye escucha la verdad sobre su implicación en el despido de Orhan. La chica se encara con él en el colegio y le cuenta lo sucedido al resto, lo que acaba en una fuerte pelea. Lo que más le duele al chico no es que se sepa que estaba detrás de todo, sino la nueva derrota de los Yilmaz ante los Eren.

Akif descubre el secreto de Ayla

Berk y Elif siguen sin entenderse y se atacan y sabotean el uno al otro siempre que tienen ocasión. Pero esta no va a ser la mayor preocupación de Ayla: Akif se ha enterado que de que la viuda de Resul ha contratado a la joven para trabajar en su casa y comienza a investigar.

El empresario sabe que no lo hace por su buen corazón e intuye que hay algún motivo oculto detrás de que haya acogido a la joven en su hogar. No tardará en descubrirlo. ¿Usará esa información en su contra? ¿Le contará a Berk la verdad sobre su hermana biológica?

Unidos por una buena causa

Bahar es una más en la familia Atakul. La niña, que es todo corazón, está triste porque una compañera del colegio no podrá seguir asistiendo a clase tras la muerte de sus padres. Nebahat sonsaca a la pequeña y encuentra la forma de recaudar el dinero suficiente para conseguir que la chiquitina no deje de ir al Ataman. Así, organizarán un desfile benéfico, una causa a la que los chicos deciden sumarse para que la amiga de Bahar no tenga que abandonar el centro escolar.

El pase de modelos es todo un éxito, en gran medida gracias a la belleza y a la complicidad que existe entre Doruk y Asiye, que será la encargada de lucir el vestido estrella de la colección.

Al mismo tiempo, Yasmin no puede soportar verlos juntos y felices, así que trata de boicoterarles pero le saldrá el tiro por la culata ya que, una vez más, la pareja conseguirá salir unida de la situación de la manera más impredecible.

Ömer entre dos aguas

La relación entre Oğulcan y Süsen sigue sigue pendiendo de un hilo. La joven había recuperado la sonrisa tras retomar su relación con Ömer, pero los remordimientos y el sentimiento de culpa por lo sucedido con Kadir y Leyla vuelven a atormentarla. Su novio no puede soportar más la tensión que hay entre su chica y su primo, al que considera como un hermano, e intenta que solucionen sus problemas. Pero no lo consigue y todo ello acaba con nuevos y graves enfrentamientos entre los dos chicos.

Una nueva tragedia

Süsen no aguanta más. Sabe que la única forma de sentirse mejor y de liberarse del peso que lleva sobre su espalda es confesar todos los secretos que lleva tiempo ocultando. Así se lo hace saber a Oğulcan en una llamada. El joven, que sabe que ha sido muy duro con ella y que la ha estado presionando demasiado, trata de disuadirla ya que su revelación podría acarrear terribles consecuencias. Pero no será él, sino una nueva tragedia la que le impedirá hacerlo.

¡Onur Seyit Yaran tiene nueva serie! Todos los detalles de su esperado proyecto

'Hermanos' dice adiós a una de sus actrices principales por motivos de salud