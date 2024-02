Dos meses después de cancelar su boda, Juan Ortega se da un baño de masas en su triunfal regreso a los ruedos españoles

Tras el gran revuelo ocasionado por la cancelación de su boda el pasado 2 de diciembre, Juan Ortega ha vuelto a los ruedos de España por la puerta grande. El torero, de 33 años, ha sido el gran protagonista de la corrida que se ha celebrado este sábado 10 de febrero en la localidad madrileña de Valdemorillo. Una tarde llena de expectación por la reaparición del diestro andaluz, que ha compartido cartel con Alejandro Talavante y Ginés Marín lidiando toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo.

En el tendido, que estaba a rebosar porque se habían vendido todas las entradas, se han podido ver a algunos rostros conocidos como María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos; y el colaborador televisivo Juan del Val, muy aficionado a la tauromaquía y buen amigo de Juan Ortega. El escritor, que era uno de los invitados al enlace fallido, siempre ha defendido a capa y espada la decisión que tomó el matador. “Es una persona que es honesta consigo misma y que no se traiciona en ningún aspecto de su vida. Por lo tanto, ha tomado una decisión que es enormemente coherente, independientemente de los tiempos”, comentó en una intervención en el programa de La Roca de la Sexta en diciembre.

A pesar de los posibles nervios por estar bajo la lupa del foco mediático, el torero ha pasado el examen con nota, ya que ha salido a hombros después de cortar dos orejas en una faena de lo más aplaudida. Sin duda, un momento muy dulce en lo profesional para Juan Ortega, que también triunfó a principios de este mes en la plaza de la localidad mexicana de León. De la misma manera, se presenta como uno de los platos fuertes en la feria taurina de San Isidro, que tiene lugar en Madrid del 10 de mayo al 6 de junio.

El sábado 2 de diciembre de 2023 todo estaba listo en Jerez de la Frontera (Cádiz) para que Juan Ortega y Carmen Otte se diesen el ‘sí, quiero’ después de diez años de noviazgo. Sin embargo, contra todo pronóstico, el torero decidió suspender todo tan solo una hora antes de pasar por el altar porque había empezado a sentir dudas. Ni su prometida ni los 500 invitados, algunos ya a las puertas del templo, podían dar crédito a lo que estaba sucediendo.

El diestro, que hasta entonces había tenido un perfil muy discreto fuera del albero de las plazas, acaparó cientos de titulares. En medio de este escándalo, Juan ‘desapareció’ y no fue hasta el 24 de enero cuando decidió romper su silencio y zanjar la polémica. “Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho, pero yo arrastraba una serie de dudas que no supe resolver. Asumo mi decisión y pido perdón, no por la decisión sino por el momento”, explicó ante el micrófono de Carlos Herrera en la COPE. Una entrevista en la que se deshizo en halagos con la que fue su pareja durante una década. “Es una mujer de diez, extraordinaria, que me ha hecho crecer como persona. Me ha apoyado en todo igual que su familia. Si por algo estoy sufriendo es por haber hecho daño a unas personas que no son responsables”.