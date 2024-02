La intervención a vida o muerte de Octavi Pujades para salvar a un motorista

Octavi Pujades ha conmocionado al mundo. Más allá de su faceta como intérprete, el actor ha sido siempre una persona muy generosa, como así se puede comprobar en el día a día de su perfil público. Muestra de ello fue el año pasado cuando compartía los cuidados hacia a su querido padre, que fallecía a los pocos días. Sin embargo, estas últimas semanas, el intérprete se ha vuelto a poner la capa de héroe y ha salvado a un motorista que acababa de chocar contra una autocaravana en el centro de Barcelona que y estaba a punto de morir. Esta historia no ha sido narrada por el, sino que ha sido la propia persona a la que le salvó la vida quien ha develado todos los detalles.

"Desde que la Guardia Urbana me comentó que, cuando llegaron ellos, ya había dos ciudadanos que me habían conseguido frenar la hemorragia, he intentado averiguar quiénes eran. Me comentaron que una de las personas en asistirme fue Octavi Pujades, que providencialmente, estaba unos metros más arriba de Dr. Fleming yendo a entrenar cuando sucedió el accidente”, ha comenzado escribiendo el motorista, Jose María Pujol, que se ha reencontrado en un bar de Barcelona con el hombre que le salvó la vida. "Octavi, al escuchar el estruendo del impacto, bajó corriendo a la Diagonal y se encontró que había una autocaravana, una moto destrozada y luego yo, en el suelo, muy aturdido, desangrándome", ha contado sobre el momento en que casi pierde la vida.

"Preguntó si alguien tenía algo con lo que poder frenar la hemorragia y un adolescente que estaba en la zona ofreció rápidamente su sudadera. Octavi presionó fuertemente el corte en el cuello con la sudadera para frenar la hemorragia y ganar el máximo de tiempo", ha continuado escribiendo. “Gracias a Dios, al cabo de unos minutos llegó la guardia urbana, que me asistió siguiendo las indicaciones de Octavi y posteriormente llegó la ambulancia”, ha terminado expresando. Asimismo, José María no ha querido la oportunidad de volver a mostrar su enorme agradecimiento al actor: “Hoy, he tenido el placer de poder dar las gracias en persona a Octavi por haberme salvado (literal) la vida. Si él no hubiera estado en el momento indicado y en el lugar indicado, probablemente yo no estaría aquí. Gracias de corazón Octavi”, ha mencionado.

Por su parte, el actor ha admitido que este suceso ha estado en sus pensamientos desde que pasó el 24 de septiembre. "No había día en que no me preguntara qué había sido de él; cada día que pasaba por la Diagonal y veía la sombra de la mancha de sangre en el asfalto", ha expresado Pujades junto a las tres instantáneas en las que se puede ver a ambos compartiendo unos instantes. "Hoy nos hemos conocido, nos hemos abrazado, y hemos brindado por las segundas oportunidades y lo que realmente importa. Larga vida, José María. Te la mereces". Además, Octavi no ha querido perder la oportunidad de mandar un mensaje para concienciar de la importancia de los primeros auxilios: "Qué importante sería que nos formaran a todos en primeros auxilios para responder en estas situaciones", ha concluido.