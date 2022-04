El gran cambio de Alícia, la hija de Octavi Pujades, al cumplir 18 años

Si hay algo que caracteriza a la hija del actor Octavi Pujades es que siempre ha tenido mucha personalidad. Gracias a las fotos que ha estado compartiendo su padre en las redes sociales, hemos podido ver cómo ha ido evolucionando el estilo de Alícia, que a lo largo de estos años ha lucido diferentes cortes y tintes de pelo, maquillajes atrevidos, estilismos muy cañeros... Este martes, 4 de abril, ha alcanzado la mayoría de edad y lo ha hecho luciendo una imagen muy diferente a la que nos tenía acostumbrados. No sabemos si será algo temporal o no, pero Alícia ha estrenado los 18 muy cambiada.

La hija del protagonista del musical El guardaespaldas ha posado ante el objetivo de Anna Senan, novia de Octavi Pujades, para celebrar esta fecha tan señalada. En las imágenes la vemos frente a un espejo, con un top lencero de color negro y unos espectaculares pendientes tipo cascada; también con un look al más puro estilo Euphoria con brillantes y estrellas en los ojos y convertida en una delicada bailarina, con su pelo natural recogido en una coleta y un maquillaje más comedido. "Mi amor", ha comentado el actor al ver las fotos. Octavi, de 47 años, ha aprovechado el cumpleaños de su hija para dedicarle un simpático mensaje haciendo gala del humor que le caracteriza.

"Hoy cumples 18 años, hija. Ya puedes votar (importante), puedes ir a la cárcel y cumplir penas completas, te puedes sacar el carnet de conducir (ay, Dios), puedes comprarte un piso (¿te independizas? ¿Ya? Vale. ¿Y ahora?), firmar contratos, beberte tu primera cerveza de forma legal (porque será la primera, ¿no? Dime que sí), entrar en el Moog con tu carnet y muchas otras cosas que la ley marca que ayer no podías, pero hoy sí", dice el intérprete catalán.

Pujades recuerda que "el derecho te legitima hoy como adulta, cosa que ya eras para muchas cosas y, para otras, no tanto... (y nunca lo seas del todo)" y ha aprovechado para darle un consejo: "Disfruta a tope de esta edad, pero no te despistes demasiado que aún te quedan muchos más años y muchas, muchas cosas por hacer (y yo que lo vea). Te lo dice tu anciano padre, que todavía está en proceso". "Te quiero, Lili", ha dicho desvelando la forma en la que llama cariñosamente a su hija.

En alguna ocasión, Octavi ha contado que su hija tiene muchas cosas de él y ha confesado que desde el 4 de abril de 2004 ya "nada ha sido igual". Fue el día en el que se convirtió en padre y, aunque asegura que a veces no es fácil, no puede estar más orgulloso de sus hijos. "Se parecen mucho entre ellos pero son la noche y el día en otras cosas. Alicia es más nocturna que un mochuelo; es ponerse el sol y se le afilan los dientes. Qué peligro tiene... Jordi, en cambio, a esa edad se quedaba frito a la que se ponía el Sol (o casi). Ay, la familia. Qué cosas...", escribió en una ocasión.

Quien también ha querido felicitarla ha sido Anna Senan, que tiene una relación muy bonita con los hijos de su novio. "Feliz 18º cumpleaños al amor de mi vida - edición bolsillo (aunque quepa yo ahora en el suyo). No sabes la suerte gigante que tenemos de tenerte cerca. Eres maravillosa y cuando oigo tu risa se me deshace el corazón, desde que tenías 12 añitos. Gracias por ponérmelo tan fácil siempre con cada palabra, cada gesto, cada abrazo, cada 'mimito', cada ametralladora de besos, cada secreto, cada mirada cómplice, cada aprendizaje (de ti hacia mí). Eres un regalo de la vida. Contigo, hasta la luna y más allá. Te adoro (y que se prepare ahora el mundo, socorro), ha escrito la actriz, fotógrafa y bailarina.

Una imagen muy atrevida

Como decíamos, a lo largo de estos años Alícia nos ha sorprendido con looks solo aptos para atrevidas. Fue en octubre de 2019 cuando la joven decidió hacerse un cambio radical y cortarse el pelo, para lo que contó con la ayuda del reconocido peluquero Alberto Cerdán. "Lo que veis aquí son los 40 centímetros de melena que aquí la señorita va a donar para pelucas solidarias. Que no hay gesto pequeño, y si la decisión de cambiar de imagen de Alícia contribuye a que alguien, en algún lugar, se sienta un poquito mejor, bienvenida sea", escribió su padre desvelando el motivo de su espectacular transformación.

Desde entonces la hemos visto con el pelo de color rubio, rosa, platino o castaño, pasando por melenas XXL hasta rapados y cortes midi... ¡no hay nada que se le resista! El actor nunca sale de su asombro, aunque intenta tomárselo de la mejor forma posible. "Madre mía... Ayer entré en la peluquería con una hija adolescente y hoy salgo de ella con la heroína de un anime japonés", "El maquillaje de ojos y las uñas de @aliciaapujades vuelven a casa. ¿Con qué me sorprenderá? ¿Qué inesperada decoración me provocará un microinfarto?" o "Tiene unos pelos que parecen salidos de un mal viaje de ácido", son algunos de los comentarios que suele publicar.

Octavi tiene claro que "la adolescencia es una época de grandes cambios (más que los capilares), desconcertante y, a la vez, maravillosa". "A veces no nos entendemos muy bien y otras me saca directamente de quicio, pero @aliciaapujades es y será mi niña para siempre, y me encanta compartir con ella momentos como este. Porque, al final, estas cosas son las que no se olvidan nunca y las que forman vínculos que duran para siempre. PD: los vínculos molan, hija mía, pero en el próximo que no me tengan siete horas mirando como te envuelven el cráneo con papel albal, ¿vale?", bromeó.

En agosto de 2020 se llevó su mayor susto al verla aparecer en casa con la cabeza rapada con unas formas que imitaban las llamas del fuego. "Me la cargo. Y a su amiga, la artista del tinte experimental, también. Un padre hace lo que tiene que hacer, arreglar despropósitos capilares incluido", aseguró. Y es que el actor catalán reconoce que "aunque en su momento me hubiera encantado hacer cosas raras con mi imagen, yo era un niño bastante tímido y, encima, en mi casa siempre han sido muy de no llamar la atención y del qué dirán, con lo cual las extravagancias y colorines estaban vetadas". "Podríamos decir que ahora vivo estas cosas vicariamente gracias a esta señorita tan atrevida que tengo por hija. Olé".

