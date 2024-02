La hija de Laura Pausini, una 'miniyó' de la diva italiana con 11 años

La hija de Laura Pausini celebra una nueva vuelta al sol. Paola, nacida de su unión con el productor musical Paolo Carta, ha cumplido 11 años y la cantante no puede estar más orgullosa de ver crecer a su pequeña, a la que todavía se refiere como "mi bebé". Con motivo de esta fecha tan especial, le ha querido dedicar un precioso poema en el que revela lo mucho que significa para ella y lo fundamental que es en su vida.

Porque eres el lugar más hermoso que he visto en el mapa del mundo

Mi favorito de todos, al cual siempre volveré

Y te sentí de la misma manera desde el primer día

Y no nos soltamos las manos la una de la otra ni por un segundo.



Porque te llamé "casa" desde el primer momento

Tú el techo y yo el suelo

Las paredes son un sentimiento

Tus brazos la habitación donde me duermo

Y si me abrazas no hay otro lugar

Donde me gustaría ir, donde me gustaría vivir

En este tiempo donde todo cae

Eres mi hábitat natural



Feliz cumpleaños mi bebe.

Unas bonitas palabras dedicadas a su única hija,que llegó a su vida como un milagro. Su marido, en cambio, tiene otros tres hijos veinteañeros, Jader, Jacopo y Josep, de una relación anterior con Rebecca Galli. La artista recuerda que de niña soñaba con tener quince hijos, pero a la hora de la verdad cuando deseaba tenerlos no venían y "cuando finalmente llegó a mi vida Paola, mi hija, me pareció un milagro". Paola nació en febrero de 2013 cuando la intérprete de Amores extraños tenía 38 años, sus padres contrajeron matrimonio una década después con ella como testigo. La cantante explicaba en ¡HOLA! por qué no se había casado antes con Paolo. "Mi marido me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos".

Unos comienzos difíciles y dos intentos de boda: la historia de amor de Laura Pausini y Paolo Carta

La llegada de su hija cambió su vida por completo. "Soy mucho más valiente y atrevida. Mi hija me ha dado una energía nueva", contaba en las páginas de la revista FASHION. La preadolescente ha heredado la pasión de sus padres por el mundo del espectáculo y están encantados de que a la niña le fascinen las artes escénicas. "Estoy contenta de que sea una niña con mucha fantasía. Justo ayer me dijo que quiere ser actriz o profesora de gimnasia artística. Todo lo que es artístico a ella le encanta, la actuación, la música...", señalaba en El Hormiguero. "Toca mucho mejor que yo el piano y es una bambina, como decimos niña en Italia, con mucha fantasía. Para mí ha llegado a la meta, la fantasía y la curiosidad nos hace vivir una vida diferente y estoy muy contenta de que ella sea así".

