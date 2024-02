Las imágenes de Naomi Watts paseando por Nueva York con este enorme perro

Loading the player...

Tan estilosa como siempre, con un largo abrigo verde hasta los pies, zapatos de cordones, una boina oscura y un pañuelo estampado a cuello. Así podemos ver en estas instantáneas a la actriz Naomi Watts, de 55 años, caminando por Nueva York. Sin embargo, hay un detalle en estas fotos y vídeos que llama especialmente la atención, y no tiene nada que ver con su look. La intérprete no aparece caminando sola, sino que la acompaña un enorme perro, un gran danés que impresiona por su gran tamaño. Pero ¿acaso tiene Naomi una nueva mascota? ¿O hay otra explicación para estas imágenes? Dale al play y no te lo pierdas.

