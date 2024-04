Naomi Watts posa orgullosa con Kai, el menor de los hijos que tuvo con Liev Schreiber

No pudo evitar presumir como madre orgullosa. Naomi Watts fue una de las invitadas al desfile que la firma Dior organizó en Brooklyn, un show que reunió a numerosos rostros conocidos del cine y la moda. Michelle Williams, Rachel Zegler, Rosamund Pike y Diane Kruger, entre otras, ocuparon el front row de un show al que Naomi no fue sola. No acompañó en esta ocasión a la protagonista de Lo imposible su marido Billy Crudup, con quien se casó en secreto en junio del pasado año, sino el menor de sus hijos Kai, de 15 años.

Kai es el segundo de los hijos que tuvo la intérprete con Liev Schreiber, con quien estuvo casada durante más de diez años. En esta ocasión no acudió Sasha, de 16 años, y fue así Kai quien acaparó casi tantos flashes como su madre. Mostró su estilo personal con un conjunto de falda plisada y jersey de Dior con estampado de mariposas en tonos rojo y blanco. Es precisamente este color el que escogió su madre para su vestido, con falda de vuelo y escote a pico, un diseño ajustado a la cintura que combinó con complementos en color negro.

Durante la fiesta, Naomi se encontró con compañeras de profesión como las antes mencionadas, además de con Charlize Theron, de la mano con su hija pequeña August, de ocho años, que iba con un conjunto de vestido blanco y chaqueta deportiva azul y con las mangas blancas. Se pudo ver además a la actriz Anya Taylor Joy, Delphine Arnault, Laetitia Casta, Anna Wintour y la modelo Karlie Kloss, a quien se acercó a saludar Naomi y le presentó además a Kai. La intérprete atraviesa un momento dulce junto al actor Billy Cudrup, con el que pasó por el altar hace un año.

La pareja se casó en secreto en Nueva York el 11 de junio de 2023 después de años de discreta relación. Naomi y Billy se conocieron en 2017 durante la grabación de la película Gypsy, de Netflix, y desde entonces no se separaron. Fieles a su discreción no posaron juntos en público hasta 2022 cuando se les fotografió en la alfombra roja de los premios SAG, donde hicieron su debut oficial como pareja. Esta fue el segundo enlace para la intérprete que estuvo casada durante más de una década con el actor y productor estadounidense Liev Schreiber. Nacieron de la unión dos hijos Sasha y Kai. La separación de la pareja, en 2017, se produjo en términos amistosos y desde entonces los dos han estado comprometidos con la educación de sus hijos. Liev Schreiber ha vuelto a ser padre de nuevo junto a Taylor Neisen. Billy Cudrup también es padre de un hijo William, de 19 años, fruto de su relación con Mary-Louise Parker.