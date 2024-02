Finaliza el juicio de Dani Alves con la declaración del futbolista en la Audiencia Provincial de Barcelona

Este miércoles 7 de febrero ha finalizado el juicio a Dani Alves (40) por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. En la tercera y última sesión, celebrada al igual que las anteriores en la Audiencia Provincial de Barcelona, ha declarado el futbolista, para el que la Fiscalía pide nueve años de prisión mientras que la acusación solicita doce. Además, el tribunal ha visionado las cámaras de seguridad del local nocturno en el que sucedieron los hechos y las grabaciones de la cámara del mosso d'Esquadra que atendió a la demandante aquella noche.

Durante el interrogatorio a Dani Alves, en la fase final del juicio, el que fuera jugador del FC Barcelona ha reiterado su inocencia. "No soy ese tipo de hombre, no soy violento", ha dicho. Ha sostenido que la relación íntima que mantuvo en los baños de la discoteca fue consentida: "En ningún momento me dijo nada. Estábamos disfrutando los dos ahí y ya está, nada más". También ha relatado en su declaración que la joven dio las primeras muestras de interés.

Según la versión del deportista brasileño, el día de los hechos bebió aproximadamente 2 botellas de vino y una copa de whisky. En la sala ha respondido solo a las preguntas de la abogada Inés Guardiola, asegurando que no notó que la demandante y sus dos acompañantes (una amiga y su prima) a las que invitaron a la zona VIP estuvieran incómodas: "No estaban para nada incómodas. La denunciante y yo empezamos a bailar un poco más pegados. Estuvimos un rato interactuando, pasándolo bien".

Alves ha detenido unos instantes su intervención porque se ha puesto a llorar y le han acercado unos pañuelos de papel. Desde que ingresó en prisión provisional desde el 20 de enero de 2023, es decir, durante la fase de instrucción ha dado un total de cinco versiones de los hechos. Sobre estos cambios ha dicho que su segunda versión coincide con la que ha dado ante el juez y que en la primera su objetivo era proteger su matrimonio con Joana Sanz, quien también ha declarado en este proceso.