Joana Sanz felicita a Dani Alves en el 40 cumpleaños del futbolista: 'Aquí estoy y aquí seguiré'

En medio de la vorágine por la encarcelación y el proceso de divorcio de su todavía marido, Joana Sanz ha querido felicitar el cumpleaños a Dani Alves. "Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida", comenzaba escribiendo la modelo junto a una fotografía del deportista. Un post que la maniquí sabía que no estaría exento de críticas. "He pensado mucho en hacer esta publicación porque la humanidad no entiende de empatía y amor más allá de una relación".

Joana también ha rememorado otros aniversarios más alegres. "Me encantaría estar celebrando tu 40 cumpleaños con alguna de mis locas ocurrencias, algún disfraz absurdo o un juego de bubble football, por poner ejemplos de los últimos años. Pero no se ha podido". Finalmente, la joven ha demostrado su apoyo al que fuese jugador del Fútbol Club Barcelona en este momento tan delicado de su vida. "Aquí sigo y aquí seguiré, de otra forma pero presente. Amor incondicional".

Cabe recordar que el deportista sigue en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación por abuso a una joven en una discoteca de la ciudad condal. Continúa así en el módulo 13 de la cárcel de Brians 2, al que fue trasladado desde el centro Brians 1, ubicado en Sant Esteve de Sesrovires, a unos 36 kilómetros de Barcelona, para garantizar la seguridad y la convivencia.

En su última comparecencia, el jugador admitió por primera vez que hubo relaciones íntimas con la demandante indicando que había química e interés mutuo. Además, dijo que en su primera versión mintió para que su esposa no se enterara de la infidelidad. El centrocampista brasileño dijo que conoció a la demandante en la zona VIP del local nocturno y que estuvieron bebiendo y bailando juntos. Según sus palabras, al haber interés mutuo decidieron intimar en el baño, del que entraron y salieron por separado porque así lo pidió Alves por discreción. También explicó ante el juez que siempre es respetuoso con las mujeres y nunca da pie a un acercamiento si no ve una predisposición. Tras esta nueva declaración, tal y como informó La Vanguardia, la defensa del deportista va a presentar de nuevo una petición para que sea puesto en libertad.

A lo largo de estas semanas ingresado en la cárcel, el jugador ha recibido las visitas de sus familiares, de su exmujer y de Joana Sanz.

