Dani Alves sale de la cárcel por primera vez para declarar de nuevo ante el juez

El futbolista Dani Alves abandona la cárcel por primera vez desde que ingresara el pasado 20 de enero para volver a declarar ante el juez por el caso que se le imputa. El deportista, que en mayo cumple 40 años, se pone de nuevo ante la magistrada que instruye la investigación de manera voluntaria y para dar su versión sobre lo ocurrido en la discoteca Sutton en la madrugada del 30 de diciembre. El deportista, que sale así de la cárcel después de casi tres meses, el tiempo que lleva en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación de lo ocurrido, llegará a los juzgados algo más tarde de lo previsto (tenía que haber sido trasladado en un furgón en torno a las 10.30 horas, pero un error de comunicación entre el juzgado y la prisión ha retrasado su comparecencia). El letrado de la defensa, Cristóbal Martell, y la abogada de la presunta víctima han evitado hacer declaraciones a su llegada a los juzgados. Tal y como establece la ley, una persona investigada puede declarar las veces que considere oportunas durante el proceso judicial.

Después de esta nueva declaración, que se producirá a puerta cerrada, el fiscal, la abogada de la presunta víctima y la magistrada harán preguntas, si así lo consideran. Tal y como informa La Vanguardia, la defensa del jugador presentará de nuevo una petición para que sea puesto en libertad después de esta nueva comparecencia, en la que se mostrará un estudio de las grabaciones de las cámaras del local donde sucedieron los hechos. En sus anteriores declaraciones, el deportista ofreció diferentes versiones acerca de los sucedido aquella noche, siempre defendiéndose de los hechos que se le imputan. Entonces estas diferencias fueron explicadas por el deportista explicando que quería proteger a la joven y también ocultar la infidelidad ante su esposa, la modelo Joana Sanz.

A lo largo de estas semanas ingresado en la cárcel, el jugador ha recibido las visitas de sus familiares y de su exmujer, Joana Sanz, que, a pesar de haber anunciado su separación, comentó que seguirá interesándose por el estado del deportista. El pasado 15 de marzo, a través de una carta, la modelo anunciaba su ruptura matrimonial y reflejaba sus sentimientos tras lo ocurrido. “Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de "por qué" sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”.

El exjugador del Barcelona ingresó en prisión provisional y sin fianza el pasado 20 de enero, una situación que por el momento no se ha modificado. La Audiencia de Barcelona decidió el pasado 21 de febrero mantenerle en este régimen denegando el recurso de la defensa del deportista, que pedía su puesta en libertad. Continúa así en el módulo 13 de la cárcel de Brians 2, al que fue trasladado desde el centro Brians 1, ubicado en Sant Esteve de Sesrovires a unos 36 kilómetros de Barcelona, para garantizar la seguridad y la convivencia.