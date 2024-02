La transformación física de Can Yaman al perder 10 kilos en un mes, ¡no parece él!

Loading the player...

Can Yaman ha dejado sin palabras a sus 10 millones de seguidores al compartir en qué ha consistido su radical cambio de imagen. El actor comenzará a rodar el 1 de abril una nueva serie en la que dará vida a Sandokán, y por exigencias del guión, tenía que cambiar su aspecto físico, así lo ha contado él mismo: "El primer objetivo era alcanzar el peso ideal para el personaje y luego centrarse en los aspectos mentales. Fue un período muy duro, en un mes perdí casi 10 kg, bajando de 94.5 kg a 85 kg. Fue, y es, una fase particularmente intensa, le he quitado muchos placeres a la vida, tengo que ejercitarme 2 o 3 veces al día y hacer ayuno intermitente, 16:8, manteniendo las calorías muy bajas. No hay nada de qué preocuparse: a pesar de estar agotado estoy perfectamente sano, rejuvenecido, desintoxicado y ligero, pero sobre todo muy satisfecho. Obviamente todo está siendo supervisado por profesionales serios y responsables". ¿Quieres ver el resultado? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

