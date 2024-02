Las hijas de Nicky Hilton debutan en público con su madre

Era la primera vez que se llevaba a sus hijas a una alfombra roja, pero es que la ocasión era perfecta para que las pequeñas se divirtieran. Nicky Hilton, de 40 años, presumió de niñas en el museo del helado de Nueva York, que organizaba una cita con motivo de la fiesta de San Valentin. La socialité posó como madre orgullosa con Lili- Grace, de siete años (cumple ocho en julio), y Theodora Marilyn, a la que llaman cariñosamente Teddy, de seis, que se cogían de su mano mientras disparaban los flashes. La mayor quizá se mostró más tímida, escondiéndose un poco tras su madre. Las dos llevaban vestidos en tono gris pálido con detalles en azul y rojo, combinados con medias blancas, que contrastaban con el vestido de encaje en tono lavanda que escogió su madre. Llevaban además un lazo en el pelo, un detalle que completaba un look con el que conquistaron la cámara.

Aunque solo las tres posaron, Nicky también estaba acompañada por su hijo de 18 meses, del que todavía no ha transcendido el nombre. Al pequeño se le pudo ver en la calle con su madre y hermanas, muy guapo con su conjunto de pantalón y chaqueta azul de béisbol con zapatillas de deporte blancas. Los tres hijos de Nicky han heredado el pelo rubio de su mamá, aunque en cuestión de parecidos son la perfecta mezcla de rasgos de la socialité y su marido James Rothschild.

"A mis hijas definitivamente les encanta la moda y les gusta disfrazarse. Por lo general, escogen disfraces de princesas de Disney y cualquier cosa con unicornios o arcoíris", contaba Nicky en la revista People hace unos años. "Soy plenamente consciente de que solo tengo unos pocos años más para vestirlas con la ropa que yo quiero. ¡Así que lo disfrutaré mientras dure!". Recordaba además la valiosa lección que había aprendido tras ser madre. "He aprendido a tener paciencia y a ser la mejor versión de mí misma: he aprendido que, con los niños, no es lo que dices sino lo que haces". La empresaria ha formado así una numerosa familia que todavía lo es más con la llegada de los dos hijos de su hermana Paris, que ha cumplido también su sueño de convertirse en madre, y los dos hijos de su hermano Barron.

Nicky Hilton, heredera del imperio hotelero del mismo apellido, y James Rothschild , financiero de la dinastía europea de banqueros, se casaron el 10 de julio de 2015 en una preciosa ceremonia en The Orangery, un edificio construido en 1704. En su día este lugar fue el invernadero de la reina Ana de Inglaterra, pensado para que las naranjas resistieran el duro invierno londinense. Está situado en los jardines del Palacio de Kensington, donde residen el príncipe Guillermo y Kate Middleton. La hija menor del matrimonio Hilton, que tiene dos años menos que Paris, lució en su gran día un elegante vestido de alta costura de cuello alto y manga larga con flores bordadas y una cola de tres metros, firmado por Valentino.