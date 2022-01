¡Familia numerosa! Nicky Hilton está esperando su tercer hijo con James Rothschild

La buena racha continúa para la familia Hilton porque, tras la boda de Paris el pasado mes de noviembre, Nicky Hilton ha anunciado que está esperando su tercer hijo. La hermana menor de la empresaria está embarazada de un bebé que llegará el próximo verano, según ha confirmado la revista People, y que completará la preciosa familia que ha formado la diseñadora con el financiero James Rothschild, con quien lleva casada desde 2015. La pareja ya tiene dos niñas, Lily Grace Victoria, de cinco años, y Theodora "Teddy" Marilyn, de cuatro.

- Paris Hilton y Carter Reum, romántica luna de miel en Bora Bora, tras su boda de tres días

VER GALERÍA

Nicky se ha calificado en más de una ocasión como una persona familiar, y dice que ser madre ha sacado lo mejor de sí misma, aunque la ha obligado a practicar la paciencia. Además, en una entrevista en el pasado mes de abril comentó lo mucho que había disfrutado durante el confinamiento de poder disfrutar con sus hijas: "Extrañamente me gustó no salir de casa durante días. Hay algo muy agradable de quedarse en familia, fue el rayo de luz de la pandemia el poder disfrutar de tiempo de calidad con los míos". Un sentimiento que contrasta con la "culpabilidad" que ha sentido en alguna ocasión cuando ha tenido que dejar a sus niñas en casa por trabajo: "Creo que todos podríamos mejorar en esto, es importante seguir haciendo las cosas que amas, no dejar que tus hijos tomen el control total de tu vida y encontrar ese equilibrio".

- Nicky Hilton sorprende a su hija con una fiesta de cumpleaños inspirada en Minnie Mouse

Este nuevo bebé es una enorme alegría para la familia, y quizás, pronto tenga un nuevo primito, puesto que Paris Hilton aseguró el pasado verano que tenía ganas de ser madre tras casarse con Carter Reum, y ya se imaginaba como una mejor amiga para sus niños al igual que lo fue para ella Kathy, su progenitora. "Quiero ser comprensiva y juguetona", compartía, hablando también del difícil proceso de congelar sus óvulos para no sentir la presión del tiempo y poder dar el paso cuando se sintiera preparada.

VER GALERÍA

- Vestida de Valentino, entre príncipes y en el jardín de una reina: así fue la lujosa boda de Nicky Hilton con James Rothschild

Nicky y James se casaron en una preciosa ceremonia en The Orangery, un edificio construido en 1704, que en su día fue el invernadero de la reina Ana de Inglaterra, pensado para que las naranjas resistieran el duro invierno londinense, y situado en los jardines del Palacio de Kensington, donde residen el príncipe Guillermo y Kate Middleton. La hija menor del matrimonio Hilton, que tiene dos años menos que Paris, lució un elegante vestido de alta costura de cuello alto y manga larga con flores bordadas y una cola de tres metros, firmado por Valentino. Por supuesto su hermana Paris estuvo entre los invitados, al igual que su madre y el resto de la familia del gigante hotelero, y algunos detalles se vieron en el reality Housewives of Beverly Hills en el que participan dos de las tías de la novia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.