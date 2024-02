Detenido el rapero Killer Mike justo después de ganar tres premios Grammy

Todo parecía transcurrir con normalidad durante la gala de los premios Grammy cuando de pronto el rapero Killer Mike, ganador de tres grandes premios en la ceremonia, tuvo que abandonar el Crypto Arena de Los Ángeles esposado con las manos en la espalda y escoltado por la Policía. Un funcionario de seguridad del estadio informó aThe Hollywood Reporter que la detención se produjo por "un delito menor" no especificado que nada tiene que ver con los premios Grammy.

El intérprete llegó a la 66ª edición de los premios más importantes de la música en compañía de su esposa Shana Render, madre de sus cuatro hijos, Pony, Mikey, Aniyah, y Malik, que para la ocasión llevaba un minivestido plateado con amplio escote a juego con sus sandalias. Iba a ser una gran noche para Killer Mike, que se llevó el Grammy a la mejor canción de rap y la mejor interpretación por Scientists & Engineers y el mejor álbum por Michael. Sin embargo, el triunfo se vio empañado por este suceso, del que a medida que transcurren las horas van saliendo a la luz más detalles. Según informaron algunos medios estadounidenses, el artista se habría visto envuelto en una pelea en las inmediaciones del estadio y de ahí su posterior detención.

El portavoz de la policía, el oficial Mike López, aseguró que la detención del cantante se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 4 de la tarde (hora Los Ángeles). El rapero, cuyo nombre real es Michael Render, ha quedado en libertad bajo fianza a las 8:37 p.m. y deberá comparecer ante la corte el 29 de febrero en Los Ángeles. Hace apenas una hora el cantante reaparecía en sus redes compartiendo una fotografía junto a su grupo al recibir uno de sus galardones." Se necesita un equipo", decía tras la victoria y su puesta en libertad Hasta el momento, ni el equipo del artista ni sus representantes han querido hacer comentarios al respecto.

La noticia causó un gran impacto entre los fans de la estrellas que gritaban "liberen a Mike" al verle esposado abandonar el recinto. El rapero y compositor estadounidense, de 48 años, nacido en Atlanta (Georgia), es reconocido por su talento musical y su activismo social en contra de la desigualdad racial y la brutalidad policial en Atlanta. El galardonado, que ya ganó su primer Grammy en 2003 a la mejor actuación de rap por The Whole World, fue anfitrión del documental Trigger Warning with Killer Mike de Netflix, sobre temas que afectan a la comunidad negra.