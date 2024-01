Nico Parker, la promesa de Hollywood de 19 años que sigue los pasos de su madre, Thandie Newton

Si todavía no conoces a Nico Parker deberías quedarte con su nombre porque no hay duda de que va a dar mucho que hablar. La actriz británica, de 19 años, ha querido seguir los pasos de sus conocidos padres, la actriz Thandie Newton y el director de cine Ol Parker, aunque tiene claro que quiere labrarse su propio camino. Tras debutar en 2019 con la nueva versión de Dumbo bajo las órdenes de Tim Burton y su papel en la exitosa serie The last of us, Nico acaba de estrenar su primera película como protagonista.

Así de sensacional ha acudido a la presentación de Suncoast, donde comparte pantalla con Woody Harrelson (Los juegos del hambre, Venom, Ahora me ves, True Detective) y Laura Linney (Ozark, Puedes contar conmigo, Las dos caras de la verdad, Love Actually). La alfombra roja se desplegó este fin de semnana en el Soho Hotel de London para recibir a los grandes protagonistas de esta película que podrá verse a partir del 9 de febrero en Disney +.

La actriz británica lució un original vestido asimétrico azul marino con lunares blancos que combinó con unos tacones negros y pendientes de aro. Además, llevaba un maquillaje muy natural que resaltaba sus ojos y sus labios, y la melena repleta de trenzas con un semirecogido.

Todavía es muy joven, pero Nico tiene por delante un futuro prometedor. Cuenta no sólo con el apoyo incondicional de sus padres sino también de su hermana mayor, Ripley (23 años), que es escritora y ha publicado un libro y varios ensayos. Además, ha trabajado como guionista en la serie de televisión Prisa por vivir ('Everything Now') que salió en Netflix el pasado mes de octubre y cuya historia gira en torno a los trastornos alimenticios.

En esta familia de artistas, Nico Parker es la que más está dando que hablar últimamente. En una entrevista que concedió a The Cut en 2023, la actriz hizo referencia al concepto de nepo baby que se ha puesto tan de moda para referirse a los hijos de personalidades del mundo del espectáculo, la moda, el entretenimiento, la música... que se han beneficiado del éxito de sus padres.

En su caso, Nico cree que, aunque ese término "minimiza" todo su trabajo y esfuerzo por hacerse un hueco en este mundo más allá de sus padres, no puede negar que le ha beneficiado. "Es importante reconocer que es mucho más fácil entrar", confesó a The Cut. "Hay que tener en cuenta la gran cantidad de personas que soñarían con estar en tu situación y pensar la suerte que tienes de estar ahí... Especialmente cuando empiezas, tus padres conocen a la gente, y tú conoces a esa gente desde que eres pequeño. Ellos terminan dándote una oportunidad y eso es un reflejo de tus padres", afirmó.

Su padre, Ol Parker, es un reconocido director de comedias románticas como Mamma Mia: Una y otra vez (2018), El exótico Hotel Marigold (2011) o, más recientemente, Viaje al paraíso, protagonizada por Julia Roberts y George Clooney. Al preguntarle si le gustaría formar parte de alguna de sus películas, ella lo tiene claro: "Sí, creo que me gustaría (...) Las comedias románticas son alegría", dijo citando una de sus favoritas: Cómo perder a un chico en 10 días.

Entre sus iconos de estilo, la actriz menciona a la cantante y actriz Zendaya, la recordada Jane Birkin y la modelo y actriz franco-estadounidense Camille Rowe. "Sabe cómo vestirse por sí misma, es algo que estoy intentando descubrir poco a poco", confesó.