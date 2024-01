¿Cómo está la infanta Cristina? ¿Cómo ve a don Juan Carlos? María Zurita habla de su familia y de su faceta de madre La prima del rey Felipe VI ha asistido a un acto solidario donde no ha tenido reparo en comentar distintos aspectos de su vida

Loading the player...

María Zurita no se lo piensa dos veces cuando se trata de apoyar y colaborar con iniciativas solidarias, por eso ha asistido al evento organizado por Rodilla con la Fundación A LA PAR para promover la inclusión social de las personas con discapacidad. La prima del rey Felipe VI ha acudido a este acto el mismo día que ¡HOLA! ha publicado en exclusiva el divorcio en secreto de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Sin embargo, la hija de la infanta Margarita no ha tenido reparo en contestar a las cuestiones que tienen que ver con su prima, la infanta Cristina, con su tío, el rey Juan Carlos así como también se ha deshecho en elogios cuando ha hablado de su hijo Carlos, de 5 años. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

El rey Juan Carlos recibe la visita de su hermana la infanta Margarita y su sobrina María Zurita en Sanxenxo

La infanta Margarita disfruta en alta mar con sus hijos, su marido y su nieto durante su visita al rey Juan Carlos