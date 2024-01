Vincent Cassel posa por primera vez con su nueva novia, treinta años menor que él

Es uno de los actores franceses más destacados del cine y también de los más seductores. Vincent Cassel, de 57 años, vuelve a estar enamorado como apuntaban los rumores desde hace meses. Los comentarios surgieron el pasado otoño, pero hasta ahora no se habían confirmado. Ha sido la semana de la moda de París la que ha sacado del anonimato este romance entre el reconocido artista y la modelo brasileña Narah Baptista, de 27 años, que se sentaron juntos en el front row. Sus rostros no dejan lugar a dudas: son felices. No se sabe exactamente cuándo se cruzaron sus caminos. Se supone que fue en septiembre de 2023 en Río de Janeiro (Brasil), donde reside el actor, un encuentro que se materializó en una imagen en noviembre publicada en los stories de la modelo. Una fugaz confirmación de un amor que ahora ha dado la vuelta al mundo.

La diferencia de edad no es en absoluto impedimento para la pareja y está en el centro de una casualidad significativa si repasamos la última relación sentimental de Cassel. El actor se separó el año pasado (parece que fue en primavera aunque ninguno se pronunció al respecto) de su entonces mujer Tina Kunakey, junto a la que estuvo cinco años (se casaron en 2018) y con quien fue padre de una niña Amazonie. Hay varias coincidencias entre Tina y Narah: ambas son modelos y las dos tienen 27 años, por lo que se llevan treinta con el actor. Una diferencia de edad que si bien no importa a los interesados, sí causó un gran revuelo cuando se hicieron públicos estos romances.

Antes de Tina, el corazón del actor estuvo ocupado por una de las actrices con más carisma del panorama. La italiana Monica Bellucci y Vincent se conocieron en el rodaje de la película L’Appartement en 1997 y dos años más tarde, en 1999, se casaron. La pareja tuvo dos hijas Deva, 19 años, y Léonie, de 13, en los casi 20 años que estuvieron juntos. Formaban la pareja perfecta pero en 2013 su amor se rompió. La separación fue una sorpresa, pero siguen manteniendo una relación cordial a pesar de todo, como demuestran cuando hablan el uno del otro.

Sus dos exmujeres, Tina Kunakey y Monica Bellucci

En una reciente entrevista, Cassel se refería a la actual relación de Mónica con el director Tim Burton. "Sé que Monica es feliz y eso es muy importante para mí. He vivido con ella 18 años, tenemos dos hijas en común y ni sé cuántas películas hemos hecho juntos. Es una parte importante de mi vida". Ya lo había dicho ella cuando se separaron: "El amor no desaparece, se transforma. Muchas cosas pueden cambiar, pero nuestra familia sigue intocable".