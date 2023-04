Del balcón de Palacio a la Gran Vía madrileña, te contamos qué hace el marido de Carlota Casiraghi en España

Dimitri Rassam, el marido de Carlota Casiraghi, está en España. Después de dedicarle unas palabras llenas de orgullo y admiración a su mujer y madre de su hijo Balthazar, a la que define como "una mujer maravillosa", el hijo de la musa del cine francés Carole Bouquet ha viajado a nuestro país para continuar con la promoción de su nueva película, Los tres mosqueteros, D'Artagnan. Rassam es el productor de esta superproducción protagonizada por Vincent Cassel con un presupuesto de más de 72 millones de euros. En esta ocasión la hija de Carolina de Mónaco no ha podido acompañarle a su cita en Madrid. "Está en Mónaco", explicaba con una tímida sonrisa durante la presentación de su filme en el cine Capitol de la Gran Vía madrileña.

Vestido con un look informal de chaqueta, vaqueros y zapatillas de deporte, se mostró encantado de estar en España, un país al que adora por su gastronomía y en el que confiesa tener buenos amigos -recordemos que ha rodado con actrices españolas como Penélope Cruz y Elsa Pataky-."Amo España. Me gusta vuestra comida. No soy muy original, es cierto", bromeó durante la presentación de la nueva adaptación de la novela de aventuras francesa más célebre de todos los tiempos, escrita por Alejandro Dumas.

La cinta ha tenido una excepcional acogida en Francia, donde ya ha sido sido vista por más de un millón de espectadores y ha recaudado más de 6 millones y medio de euros. Para rendir homenaje a la riqueza y a la densidad de la obra, el relato se cuenta en dos películas, Los tres mosqueteros: D’Artagnan y Los tres mosqueteros: Milady, dirigidas por el cineasta Martin Bourboulon, responsable de éxitos como Eiffel y Papá o mamá, y escritas por el dúo de guionistas Matthieu Delaporte y Alexandre de la patellière, de películas como Lo mejor está por llegar y El nombre.

Dimitri Rassam es un productor de reconocido prestigio que ha seguido la estela de su padre fallecido, el productor de cine franco-libanés Jean-Pierre Rassam, que murió cuando él apenas tenía tres años -un pasado trágico que tiene en común con Carlota, que también perdió a su padre, Stefano Casiraghi, con cuatro años-. Entre sus títulos más destacados está Un amor entre dos mundos, la adaptación homónima de El principito, el biopic protagonizado por Benicio del Toro Escobar: Paraíso perdido, o la cinta protagonizada por Elsa Pataky, Carmen, dirigida por Benjamin Millepied, y la película de Penélope Cruz, L'immensità, de Emanuele Crialese.

El marido de Carlota Casiraghi se suele mostrar bastante hermético en cuanto a cuestiones de su vida íntima se refiere. Sin embargo, en el programa Quelle Époque de la televisión francesa, entendió el interés que suscita su matrimonio con la hija de Carolina de Mónaco y respondió amablemente a la preguntas en torno a su relación. "Estoy muy orgulloso de mi esposa. Sé que esto no suena muy original, pero ella me apoya y eso es algo muy importante para mí", anifestó refiriéndose a su carrera en el cine que le ha proporcionado tantos logros y reconocimientos en todo el mundo.

Del mismo modo, no tuvo inconveniente en hablar de sus hijos, el que tiene en común con Carlota, Balthazar, de cuatro años, Darya, de doce, nacida de su anterior relación con la top model rusa Masha Novoselova, y Raphael, de nueve años, fruto de la relación de Carlota con el comediante Gad Elmaleh, al que cuida como a un hijo más. "Tengo mucha suerte porque tengo una mujer y unos hijos maravillosos", señaló. Una de sus últimas grandes citas als que acudió con la Familia Real de Mónaco fue el 19 de Noviembre cuando debutó en el Día Nacional, una de las festividades más importantes del principado. El hijo de la actriz Carole Bouquet acudió a todos los actos, desde la tradicional misa de Te Deum hasta el saludo en el balcón de Palacio donde compartió numerosos gestos y miradas cómplices con Carlota y sus hijos.