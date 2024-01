Todo sobre 'Robots Dreams', la otra película española nominada en los Oscar

Los premios Oscar 2024 ya han dado a conocer su lista de nominados. Una ceremonia que tendrá cierto acento español gracias a La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona y Robot Dreams, un filme del director vasco Pablo Berger, conocido por Blancanieves y Torremolinos 73, que aspira a llevarse la estatuilla dorada en la categoría mejor película de animación. A continuación, todos los detalles.

'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, nominada a dos premios Oscar

Esta cinta, ambientada en la década de los 80, narra la historia de Dog, un perro callejero de Nueva York, y su buen amigo Robot. Juntos emprenden un viaje a la playa que se ve truncado cuando la máquina se queda oxidada y varada en la arena y el animal tiene que regresar solo a la gran ciudad. ¿El resultado final? Una preciosa oda a la amistad con numerosos toques nostálgicos de 102 minutos de duración.

10 películas infantiles que deberían estar en tu cartelera

Además de esta bonita trama, el filme cuenta con numerosos elementos que la hacen todavía más especial como la banda sonora que corre a cargo del grupo musical Earth, Wind & Fire y su himno intergeneracional September; así como otros toques retro ochenteros con los que el espectador puede trasladarse directamente al corazón de Manhattan de aquella época tan funky. Una combinación que atrae tanto a los más pequeños de la casa como a los adultos.

Aunque por ahora no está disponible en ninguna plataforma de streaming, aquellos que la quieran ver están de enhorabuena porque se sigue proyectando en algunas salas de cine, la mayoría de ellas independientes, en distintos puntos geográficos de España.

Los Javis y Ana Belén presentarán la gala de los Premios Goya 2024

Un largometraje que ha conquistado a los expertos de la industria del entretenimiento, puesto que ha sido laureado con importantes reconocimientos nacionales e internacionales como el Contrechamp Award en Annecy, el European Films Awards, el premio Forqué y el Gran premio del público en Sitges. Donde no hubo tanta suerte fue en los Globos de Oro donde se fue de vacío. De la misma manera, cuenta con cuatro nominaciones a los Goya, que se celebrarán el próximo 10 de febrero, en las categorías mejor película de animación, mejor montaje, mejor música original y mejor guión adaptado.

En los premios Oscar, Robot Dreams tendrá que hacer frente a rivales de altura, ya que compite frente a frente con The Boy and the Heron, Elemental, Nimon y Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ahora, tan solo queda esperar al 10 de marzo cuando el teatro Dolby de Los Ángeles se engalane y la alfombra roja se extienda para dar la bienvenida a los flamantes ganadores ¡La suerte está echada!

8 películas para ver en familia que enseñan valores positivos