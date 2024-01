María Pombo y María F. Rubíes revelan el verdadero motivo de su enfrentamiento

María Pombo (29 años) y María F. Rubíes (32 años) son muy buenas amigas además de grandes influencer. La primera es la reina de Instagram con más de tres millones de seguidores y la segunda cuenta con 810.000 fieles. Su amistad es tan sólida que sigue intacta a pesar del comentado distanciamiento que protagonizaron hace ya cuatro años y del que ahora han hablado con total naturalidad en Tómatelo con un vino, el podcats de María F. Rubíes y Rocío Irisarri. "No fue un problema directo, tampoco quiero meter aquí a terceras personas porque no viene al caso, pero tuvimos un problema que realmente fue por terceras personas", ha comenzado diciendo F. Rubíes. "No nos enfadamos por nada en concreto ella y yo directamente, ¿vale? Fue por terceras personas", ha insistido.

En ese momento, F. Rubíes estaba atravesando un etapa muy complicada. Estaba embarazada de su primer hijo, vivía con su marido en casa de sus padres y acababa de estallar la pandemia. Entonces, pensó que lo más acertado era dejar reposar lo ocurrido y hablar sobre ello más adelante. Pero se equivocó porque Pombo no entendía que estaba pasando y comenzó a preocuparse en exceso. "Yo decía: 'Un día más que no me escribe. ¿Por qué no me habla? Yo ya me iba intoxicando más, lo pasé fatal. Realmente nos enfadamos porque María (F. Rubíes) es de una manera y yo de otra. Porque ella quiere dejar reposar las cosas y yo necesito arreglarlas en el momento. Si hubieramos hablado, no hubiéramos estado ni un solo día enfadadas", ha reflexionado Pombo.

Para zanjar de una vez por todas este tema, Pombo ha decidido desvelar cuál fue el verdadero motivo de su enfrentamiento. "Fue por nuestros maridos. Pablo iba a hacer la obra de la casa de María y al final por timing y por muchas cosas externas, como el Covid, no se hizo, y por malos entendidos, una mala comunicación", ha explicado. Según la influencer, si sus respectivas parejas se hubieran sentado primero a hablar y después lo hubieran hecho ellas, su amistad nunca se habría visto afectada.

Pombo está casada con el empresario Pablo Castellano, que triunfa con su negocio de reformas, Grupo Archarray e Hijos, en el que trabaja con uno de sus hermanos, Jacobo. F. Rubíes, por su parte, comparte su día a día con el odontólogo Manuel Losada. "Yo solo pensaba: 'Mi marido es mi marido, me he casado con él. Y su marido es su marido y se ha casado con él'. Tenemos diferencias, tenemos que intentar resolverlas y no es fácil porque estábamos en medio de todo este meollo", ha continuado diciendo F. Rubíes.

Afortunadamente, las dos fueron capaces de arreglar esta incómoda situación y retomaron su amistad. "Conclusión: no podemos vivir la una sin la otra", ha exclamado Pombo entre risas. La reconciliación se produjo tras el nacimiento de Nico, el primer hijo de F. Rubíes, que vino al mundo el 14 de septiembre de 2020. A pesar de que llevaban casi siete meses sin hablarse, Pombo se presentó en casa de su amiga para conocer al niño y F. Rubíes empezó a llorar de la emoción. Desde entonces, no han vuelto a tener ningún problema.